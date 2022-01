Sony ‘nắn gân’ Microsoft khi muốn thâu tóm Activision

Theo Neowin, mong muốn của Sony là điều không bất ngờ trong bối cảnh thiết bị chơi game PlayStation có thể bị yếu thế một khi các game hấp dẫn từ Activision bị Microsoft giới hạn cho máy chơi game Xbox. Sony cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng: “Chúng tôi mong đợi Microsoft sẽ tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng và tiếp tục đảm bảo các trò chơi của Activision là đa dạng”.

Thông báo này của Sony diễn ra trong bối cảnh giá trị thị trường của Sony bị bốc hơi 20 tỉ USD sau khi đối thủ Microsoft thông báo đã mua lại Activision. Một tin vui cho Sony chính là người đứng đầu Microsoft Gaming Phil Spencer trước đó tuyên bố các trò chơi Activision được hỗ trợ trên một số nền tảng, và Microsoft có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ những cộng đồng đó trong tương lai.





Một tuyên bố như vậy rõ ràng không thể được đảm bảo, đặc biệt khi Microsoft vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể sau khi hoàn tất việc mua Activision. Với việc chi số tiền khủng 68,7 tỉ USD cho Activision, rõ ràng Microsoft sẽ tìm mọi cách để thu hồi vốn. Cây viết công nghệ Dina Bass của Bloomberg từng tweet cách đây vài ngày nói rằng Microsoft đang có kế hoạch tiếp tục phân phối trò chơi Activision cho máy chơi game PlayStation, nhưng họ cũng đang lên kế hoạch một số game độc quyền cho Xbox.

Được biết, Activision sản xuất một số tựa game phổ biến được nhiều người biết đến như Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft và đặc biệt là Call of Duty. Trong số này, Call of Duty là tựa game có sức hấp dẫn lớn ngay cả đối với những người không phải là game thủ, vì vậy dễ hiểu tại sao Sony lại lo ngại về vị trí của mình trong thế giới game.