Sony nhận hai giải thưởng 'King of TV 2024' tại Mỹ

Tại sự kiện TV Shootout lần thứ 20 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ, Sony đã xuất sắc giành trọn hai giải thưởng "King of TV 2024".

Theo đó, TV Sony Bravia 9 đã đoạt giải "King of MiniLED TV" - TV MiniLED tốt nhất năm 2024. Tại sự kiện bình chọn, TV Sony Bravia 9 đã thể hiện chất lượng hình ảnh vượt trội trước các chuyên gia đầu ngành khi dẫn đầu 4/6 tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, mẫu TV Sony Bravia XR OLED A95L năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng "King of OLED TV" khi dẫn đầu 4/6 tiêu chí đánh giá về chất lượng hình ảnh vượt trội.

TV Sony Bravia 9 đoạt giải "King of MiniLED TV" Ảnh: Sony

Cú đúp giải thưởng đã khẳng định năng lực và vị thế đầu ngành của Sony trong việc phát triển các sản phẩm TV phân khúc cao cấp MiniLED và OLED, đồng thời thể hiện được tâm huyết của thương hiệu trong việc truyền tải trọn vẹn ý đồ của các nhà làm phim đến khán giả, nâng tầm trải nghiệm thăng hoa điện ảnh tại gia cho người dùng. "King of MiniLED TV" là giải thưởng vinh danh sản phẩm sở hữu công nghệ tấm nền MiniLED làm dịch chuyển ngành nghe nhìn toàn cầu. Hội đồng giám khảo quy tụ 10 chuyên gia kỳ cựu hàng đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh như: Robert Zoh - Chủ tịch Value Electronics, Kenneth Almestica - Giám đốc kỹ thuật Paramount, David Mackenzie - CEO Fidelity in Motion, Jason Dustal - chuyên gia AVPro Global, Richard Drutman - nhà sản xuất TriodePictures, Charlie Anderson - nhà quay phim với 10 bom tấn đoạt giải thưởng quốc tế… Để tạo nên chất ảnh vượt trội này, Sony đã cải tiến nhiều công nghệ hình ảnh vượt bậc cho Sony B RAVIA 9. Đầu tiên, bộ xử lý nhận thức XR có khả năng nhận diện tự động từng cảnh quay và biểu cảm trên khuôn mặt nhân vật, phân tích dữ liệu với độ chính xác cao, từ đó tối ưu hóa hình ảnh để mang lại độ chân thực cao nhất. Công nghệ kiểm soát đèn nền độc đáo XR Blacklight Master Drive tối ưu độ sáng vượt trội kết hợp công nghệ High Peak Luminance tăng cường độ chuyển màu sáng, tối mượt mà, thiết lập nên chuẩn mực chân thực mới cho trải nghiệm rạp phim tại gia. Bộ đôi công nghệ này cũng giúp màn ảnh Sony B RAVIA 9 hiển thị sáng rõ và sắc nét với HDR cao hơn, hạn chế được hiệu ứng lóe sáng và tái tạo chính xác mọi cảnh quay theo đúng ý đồ nguyên bản của nhà sản xuất phim.