Sony nộp bằng sáng chế tay cầm PlayStation màn hình cảm ứng

Theo Videocardz, Sony mới đây đã đệ trình bằng sáng chế cho một tay cầm chơi game PlayStation tích hợp màn hình cảm ứng, cho phép người dùng tự do thay đổi vị trí các nút bấm ảo theo nhu cầu. Thiết kế này được mô tả chi tiết trong đơn đăng ký bằng sáng chế số US20240269548A1, hé lộ nhiều tính năng tiềm năng có thể tạo nên sự khác biệt trong thế hệ tay cầm tiếp theo của Sony .

Theo tài liệu bằng sáng chế, thiết bị có dạng hình chữ nhật, được trang bị một hoặc nhiều màn hình cảm ứng, có khả năng hiển thị giao diện điều khiển tùy biến. Người dùng sẽ có thể chọn, di chuyển và cấu hình lại các nút điều khiển thông qua thao tác cảm ứng trực tiếp, cho phép tạo ra bố cục điều khiển phù hợp với cá nhân hoặc yêu cầu cụ thể của từng trò chơi.

Bản thiết kế mô tả tay cầm PlayStation dùng màn hình cảm ứng, cho phép tạo, di chuyển và cấu hình nút ảo với phản hồi xúc giác tùy chỉnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOOGLEPATENTS

Một điểm đáng chú ý là hệ thống có thể nhận biết thao tác vuốt của người chơi để tạo nút mới, cũng như hỗ trợ hủy nút hiện tại. Hệ thống cũng dự kiến ghi nhớ các bố cục người dùng thường chọn, giúp giảm thiểu thao tác cấu hình lại mỗi lần sử dụng.

Không chỉ tập trung vào tính cá nhân hóa, bằng sáng chế cũng chỉ ra rằng hệ thống có thể cung cấp phản hồi xúc giác (haptic feedback) tại các vùng được chọn làm nút ảo, nhằm mô phỏng cảm giác bấm như trên các nút vật lý truyền thống. Ngoài ra, phần mềm điều khiển có thể tự động điều chỉnh bố cục nút tùy theo loại trò chơi đang chạy hoặc theo sở thích đã lưu của người chơi.

Hiện tại, chưa rõ liệu thiết kế này sẽ được Sony thương mại hóa hay chỉ là một thử nghiệm trong phòng nghiên cứu. Tuy nhiên, việc nộp bằng sáng chế này cho thấy Sony đang nghiêm túc xem xét các phương án thay thế cho thiết kế tay cầm truyền thống vốn ít thay đổi trong nhiều năm qua.

Tay cầm PlayStation hiện tại vẫn giữ nguyên bố cục cơ bản từ phiên bản DualShock cho đến DualSense, với các nút bấm vật lý cố định. Trong khi đó, màn hình cảm ứng ngày càng trở nên phổ biến và được tích hợp trên nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng. Việc tận dụng công nghệ này có thể mở ra một hướng đi linh hoạt hơn cho các thiết bị điều khiển, đặc biệt phù hợp với người chơi có nhu cầu đặc biệt hoặc yêu cầu tùy chỉnh cao trong từng thể loại trò chơi.

Sony không phải là công ty đầu tiên thử nghiệm các phương án tay cầm màn hình cảm ứng. Trước đó, một số thiết bị như Steam Controller của Valve cũng từng áp dụng các vùng cảm ứng thay cho nút bấm truyền thống, nhưng chưa thực sự đạt được thành công thương mại. Tuy nhiên, với hệ sinh thái PlayStation lớn mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong ngành phần cứng giải trí, động thái của Sony có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nếu thiết bị này được hiện thực hóa.