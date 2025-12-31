Sony ra mắt máy ảnh Alpha 7 V: Bứt phá sức mạnh AI và tốc độ

Bên cạnh đó, Sony cũng ra mắt SEL2870 thế hệ thứ 2, ống kính zoom tiêu chuẩn full-frame gọn nhẹ, hỗ trợ tối đa cho khả năng chụp liên tục tốc độ cao của Alpha 7 V.

Công nghệ AI nâng tầm hiệu năng

Alpha 7 V tích hợp bộ xử lý AI vào chip xử lý BIONZ XR2, mang đến cải tiến vượt bậc về tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy cho hệ thống lấy nét tự động. Máy sở hữu hiệu năng Real-time Recognition AF cải thiện đến 30%, cho khả năng nhận diện chủ thể ngay lập tức và bám nét với độ chính xác cao. Với 759 điểm lấy nét theo pha và vùng phủ khung hình lên đến 94%, Alpha 7 V đảm bảo theo dõi chủ thể chính xác trên toàn bộ khung hình, ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp xuống đến EV -4.0.

Ngoài ra, xử lý RAW độ phân giải cao nay được hỗ trợ thông qua ứng dụng Imaging Edge Desktop, mang lại sự linh hoạt tối đa trong hậu kỳ.

Chụp tốc độ cao với chất lượng hình ảnh sắc nét

Sự kết hợp giữa cảm biến Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần với tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 4,5 lần và bộ xử lý BIONZ XR2™ cho chất lượng hình ảnh cao.

Hệ thống theo dõi chủ thể chuẩn xác với khả năng tính toán AF/AE lên đến 60 lần mỗi giây và chụp liên tục không blackout lên đến 30 fps với AF/AE tracking giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc. Khi chụp ảnh tĩnh, tính năng Pre-Capture cho phép ghi hình trước khi người dùng nhấn nút chụp đến 1 giây.

Hiệu suất ảnh tĩnh xuất sắc

Alpha 7 V được thiết kế để mang lại khả năng sáng tạo tối đa, với dynamic range lên đến 16 stop, tái hiện chi tiết nổi bật ở cả vùng sáng và vùng tối.

Tính năng Cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI được nâng cấp, giúp phân tích bối cảnh và nguồn sáng tốt hơn để máy tự điều chỉnh sắc độ phù hợp để tái tạo màu sắc trung thực, ổn định.

Quay video linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sáng tạo

Mở rộng tiềm năng sáng tạo cho nhà làm phim đa năng, Alpha 7 V bổ sung các chế độ quay 4K, bao gồm 4K 60p full-frame, và 4K 120p APS-C/Super 35 mm, mang lại chất lượng hình ảnh giàu chi tiết và linh hoạt khi xử lý hậu kỳ.

Chế độ Dynamic Active Mode giúp video mượt mà và ổn định ngay cả khi quay cầm tay. Kết hợp cùng tính năng Auto Framing sử dụng AI để nhận diện và tối ưu bố cục cho chủ thể trong quá trình quay, tạo nên khung hình ổn định trong nhiều tình huống. Ngoài ra, khả năng giảm nhiễu trong máy và cải thiện micro tích hợp giúp ghi âm chất lượng cao.

Tối ưu thao tác và trải nghiệm

Được thiết kế để tối ưu trải nghiệm tác nghiệp, Alpha 7 V hỗ trợ Wi-Fi 6E cho kết nối không dây tốc độ cao, ổn định, cùng hai cổng USB Type-C giúp cải thiện quy trình làm việc và tăng tính linh hoạt.

Ngoài ra, Alpha 7 V cho phép hiển thị menu theo cả chiều ngang và dọc, đồng thời cho phép tùy chỉnh âm thanh màn trập điện tử, giúp thích ứng tốt với nhiều môi trường tác nghiệp.

Màn hình 4 trục đa góc với khả năng nghiêng và xoay linh hoạt hỗ trợ ghi hình ở mọi góc độ, kết hợp tay cầm cải tiến mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái ngay cả khi tác nghiệp trong thời gian dài.

Cải tiến cho khả năng vận hành bền bỉ

Alpha 7 V đã được nâng cấp thời lượng sử dụng, cho phép ghi hình kéo dài mà không gián đoạn. Chế độ Monitor Low Bright giúp tiết kiệm pin đáng kể, trong khi hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho phép quay 4K trong thời gian dài mà không ảnh hưởng chất lượng hay gặp phải tình trạng quá nhiệt.

Ống kính linh hoạt cho mọi tình huống

Ống kính SEL2870 thế hệ thứ 2 (SEL28702) được thiết kế để khai thác trọn vẹn khả năng chụp liên tục của cảm biến Alpha 7 V. Khi kết hợp cùng các máy ảnh tương thích, ống kính mang đến tốc độ AF/AE tracking đến 120 fps, chụp liên tục ổn định, chống rung thân máy.

Giá bán và thời gian mở bán

Thân máy Alpha 7 V đã chính thức mở bán tại Việt Nam với mức giá 69.990.000 đồng.