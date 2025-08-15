Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Sony ra mắt máy ảnh compact RX1R III với bộ xử lý AI

Thành Luân
Thành Luân
15/08/2025 15:20 GMT+7

Sony vừa chính thức giới thiệu RX1R III - thế hệ thứ ba của dòng RX1R lừng danh, sở hữu cảm biến full-frame 61 megapixel Exmor R CMOS chiếu sáng sau, bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR mới nhất và ống kính ZEISS Sonnar T 35mm F2.

Máy ảnh RX1R III của Sony được trang bị cảm biến full-frame 61 megapixel kết hợp bộ xử lý BIONZ XR, mang đến những bức ảnh siêu nét, giàu chi tiết, giữ nguyên chất lượng ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Sony RX1R III ra mắt máy ảnh compact full - frame 61MP với bộ xử lý AI mạnh mẽ - Ảnh 1.

Máy ảnh RX1R III sở hữu cảm biến full-frame với 61 triệu điểm ảnh và bộ xử lý AI

Ảnh: Sony

Người dùng có thể chụp toàn cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, rồi zoom sâu vào một góc ảnh mà vẫn thấy rõ từng mái nhà và dáng người nông dân đang gặt lúa; hay ghi lại cảnh phố cổ Hội An khi hoàng hôn buông xuống, với từng chiếc đèn lồng và hoa văn mái ngói vẫn rõ nét.

Lớp phủ chống phản xạ (AR) trên bề mặt cảm biến cùng việc loại bỏ bộ lọc quang học low-pass giúp ảnh sắc nét và giàu chiều sâu. Bổ trợ cho sức mạnh này là ống kính ZEISS Sonnar T 35 mm F2 được tinh chỉnh đến từng micron giữa thấu kính và bề mặt cảm biến, đem lại chất lượng quang học xuất sắc.

Thừa hưởng sức mạnh từ dòng Alpha cao cấp, RX1R III được trang bị bộ xử lý AI có khả năng nhìn và hiểu chủ thể gần như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. RX1R III có thể nhận diện mắt, khuôn mặt, cơ thể con người, động vật, chim và các chủ thể ngay cả khi quay lưng hoặc bị che mặt một phần, áp dụng cho cả ảnh tĩnh và video.

Thiết kế tinh gọn, vận hành linh hoạt

Thân máy RX1R III làm từ hợp kim magie vừa nhẹ vừa bền, như một bộ giáp bảo vệ mọi linh kiện bên trong. Bề mặt phẳng tinh tế, các nút xoay và khe MI Shoe được bố trí hợp lý, giúp thao tác nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Báng tay cầm chắc chắn, cho phép bạn chụp một tay ổn định.

Ống ngắm điện tử XGA OLED 2,36 triệu điểm ảnh, độ phóng đại 0,70x hiển thị rõ nét từng chi tiết. Máy dùng pin NP-FW50 với khả năng chụp tới 300 ảnh mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C với chuẩn USB Power Delivery, hoặc bổ sung nguồn điện bên ngoài như pin dự phòng, sẵn sàng đồng hành trong cả ngày tác nghiệp.

Dự kiến, Sony RX1R III sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18.8 với giá bán lẻ 125,99 triệu đồng.

Bình luận (0)

