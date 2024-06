Sony sẽ đưa một loạt game PS2 đến với PS4 và PS5

Quay trở lại năm 2022, Sony đã đại tu lại dịch vụ đăng ký PlayStation Plus một cách quy mô. Khi làm như vậy, hãng đã giới thiệu một cấp độ mới gọi là PS Plus Premium, bao gồm các trò chơi cổ điển từ các nền tảng PS cũ hơn. Kể từ đó, Sony tiếp tục phát hành các tựa game từ nền tảng cũ trên PS Plus (và PlayStation Store), nhưng đáng chú ý là PS2 đã bị loại bỏ.



3 tựa game PS2 đầu tiên sẽ đến với PS Plus vào ngày 11.6 tới đây PLAYSTATION BLOG

Giờ đây, điều này sẽ sớm được giải quyết khi Sony đang lên kế hoạch đưa các trò chơi PS2 lên các phần cứng hiện tại sau nhiều yêu cầu từ người hâm mộ. Kể từ tháng này, Sony sẽ đưa làn sóng trò chơi PS2 đầu tiên lên PlayStation Plus (PS Plus).

Dự kiến ra mắt vào ngày 11.6, loạt game PS2 đầu tiên sẽ được triển khai gồm Star Wars: The Clone Wars, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, và Tomb Raider Legend. Tất cả ba trò chơi này sẽ có sẵn để tải xuống và chơi miễn phí đối với những ai có tư cách thành viên PS Plus Premium. Bộ ba này dường như cũng có thể được mua riêng thông qua PS Store. Mỗi trò chơi cũng có khả năng chứa các tính năng đồ họa và danh hiệu mới khi chuyển sang nền tảng hiện đại.

Trong tương lai, Sony dường như sẽ đưa nhiều game PS2 hơn đến với PS Plus. Đây rõ ràng là một tin vui trong bối cảnh đầy rẫy danh mục trò chơi PS2 đang được người hâm mộ mong muốn được tiếp cận một cách rộng rãi trên phần cứng PlayStation hiện tại. Tất nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu những trò chơi yêu thích này có thành công khi hoạt động trên PS4 hay PS5 hay không.