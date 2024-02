Sony: Sẽ không có trò chơi ‘bom tấn’ nào trong năm 2024

Theo GadgetMatch, năm 2023 có lẽ đã đi vào lòng game thủ với vô vàn siêu phẩm, từ Baldur's Gate 3 tới Marvel's Spider-Man 2. Nhưng khi chỉ mới bước qua tháng 2 của năm 2024, bức tranh có vẻ sẽ ảm đạm hơn. Mới đây, Sony đã tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ phần tiếp theo hay ngoại truyện nào của các thương hiệu lớn thuộc sở hữu hãng ra mắt trong năm nay.

Sẽ không có trò chơi Spider-Man mới trong năm nay SONY

Nói về game độc quyền, Sony chỉ đứng sau Nintendo. Suốt nhiều năm qua, các thương hiệu đình đám như Spider-Man, God of War hay The Last of Us đã chinh phục được trái tim của hàng triệu game thủ. Bất cứ tựa game mới nào liên quan đến những cái tên này đều đảm bảo thu hút đông đảo sự chú ý.

Nhưng mọi thứ sẽ khác trong năm nay. Cụ thể, trong một cuộc họp chính thức của công ty, chủ tịch Hiroki Totoki đã xác nhận: "Chúng tôi không có kế hoạch phát hành bất kỳ tựa game nào thuộc thương hiệu lớn đã tồn tại trong năm tài chính sắp tới".

Mặc dù State of Play gần đây giới thiệu nhiều trò chơi mới hấp dẫn, nhưng đa phần chúng vẫn phù hợp với tuyên bố của Totoki. Năm nay, Sony đang đặt cược lớn vào các tựa game đến từ bên thứ ba như Stellar Blade và Rise of the Ronin. Ngoài ra, cũng có khả năng cộng đồng game thủ sẽ chứng kiến những thương hiệu mới được ra mắt vào cuối năm 2024.

Ngoài việc cam kết về chất lượng phát triển game, Sony chưa đưa ra lời giải thích về nguyên nhân đằng sau việc trì hoãn phát hành trò chơi độc quyền này.