SOS: 3 thức uống khiến collagen 'bốc hơi' còn lẹ hơn phơi nắng

Nước ngọt, thức uống chứa nhiều đường sữa
Đứng đầu bảng "phong thần" hủy diệt collagen chính là các loại nước ngọt và thức uống ngập ngụa đường sữa. Thực tế, khi bạn dung nạp một lượng đường khổng lồ từ những ly trà sữa full topping hay lon nước giải khát, cơ thể sẽ lập tức kích hoạt quá trình Glycation (đường hóa) - một "cơn ác mộng" thực sự cho nhan sắc khi các phân tử đường bám chặt vào các sợi collagen và elastin, khiến chúng bị biến đổi tính chất từ dẻo dai sang giòn, yếu và dễ đứt gãy. Điều này dẫn đến hệ lụy là làn da mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ nhanh tới mức chẳng có loại serum đắt đỏ nào bù đắp kịp.
Tệ hơn nữa, việc "nuông chiều" vị giác bằng đồ ngọt còn làm trầm trọng hóa các phản ứng viêm trên da. Từ đó khiến lỗ chân lông to ra và làm mất đi độ trong mướt tự nhiên của visual.
Cà phê đóng chai
Tưởng là cứu tinh cho những buổi sáng "low energy" giúp hội chị em tỉnh táo nhưng cà phê đóng chai thực chất lại là "kẻ hủy diệt" nhan sắc thầm lặng. Các loại hương liệu tổng hợp và chất bảo quản có trong những chai nhựa tiện lợi còn làm da mất nước trầm trọng khiến da xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn nhanh chóng.
Nước tăng lực
Đằng sau cảm giác tỉnh táo là một hàm lượng đường khổng lồ gây ra hiện tượng đường hóa, khi các phân tử đường bám chặt vào các sợi collagen và biến chúng trở nên khô khốc rồi đứt gãy hàng loạt khiến cấu trúc nền của da bị ảnh hưởng từ bên trong. Chưa kể lượng caffeine cao ngất ngưỡng trong nước tăng lực còn kích thích cơ thể sản sinh cortisol - loại hormone căng thẳng vốn nổi tiếng với khả năng "ăn mòn" protein và làm chậm quá trình tái tạo tế bào khiến gương mặt bạn nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, xỉn màu và mất đi độ đàn hồi vốn có.
Thay vào đó, hãy tập uống collagen thủy phân
Thực tế là đường tinh luyện và cồn không chỉ phá hủy cấu trúc protein mà còn khiến da dẻ "xuống cấp" không phanh gây nên tình trạng lão hóa sớm. Thay vì cứ mải mê "nuông chiều" những thói quen tai hại ấy thì sao không thử "F5" lại routine chăm da bằng cách "chốt đơn" ngay collagen thủy phân với kích thước phân tử siêu nhỏ giúp thẩm thấu sâu và hỗ trợ phục hồi độ đàn hồi nhanh chóng gấp nhiều lần các loại thông thường.
Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder
Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder là sản phẩm của hãng Codeage. Khác với các loại collagen thông thường chỉ có 1 hoặc 2 loại peptide, dòng "Multi" này nhắm tới việc chăm sóc da và làm đẹp da.
*Ưu điểm nổi bật:
- Các phân tử collagen đã được bẻ gãy thành các chuỗi peptide siêu nhỏ. Điều này giúp cơ thể hấp thụ gần như hoàn toàn thay vì bị đào thải như collagen dạng thô.
- Bột mịn, tan nhanh cả trong nước nóng và nước lạnh mà không bị vón cục.
- Nhờ có Type II và X và chứa tới 18 loại Amino Acid thiết yếu giúp hỗ trợ tăng cường độ ẩm, tăng đàn hồi cho da, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da.
- Sản phẩm không Gluten, không sữa và phù hợp với chế độ ăn Keto/Paleo.
Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 VND/ 567g
Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:
https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides
GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Wild Caught Marine Collagen Peptides Powder
Wild Caught Marine Collagen Peptides là sản phẩm "vàng" cho làn da nhờ nguồn nguyên liệu sạch từ cá biển sâu đánh bắt tự nhiên. Điểm sáng nhất chính là cấu trúc phân tử siêu nhỏ giúp cơ thể hấp thụ nhanh chóng, mang lại hiệu quả hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, hạn chế lão hóa da. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người tìm kiếm một sản phẩm làm đẹp bền vững, tinh khiết và không gây nóng trong hay tác dụng phụ.
*Ưu điểm nổi bật:
Marine Collagen có kích thước phân tử nhỏ hơn collagen từ bò đến 1.5 lần. Điều này giúp cơ thể hấp thụ vào máu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chứa Collagen (Type I & III) - hai loại collagen chiếm tỉ trọng lớn trong cấu trúc da, tóc và móng của con người. Cải thiện độ đàn hồi, giúp da săn chắc hơn và làm mờ các nếp nhăn li ti. Hỗ trợ giữ ẩm tự nhiên cho da từ bên trong. Bột collagen này gần như không mùi, không vị, có thể pha vào cà phê, sinh tố hay nước ép mà không làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.
Giá niêm yết chính hãng: 2.090.000 VND/ 450g
Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:
https://maihan.vn/codeage/bot-chong-lao-hoa-wild-caught-marine-collagen-peptides-powder.html
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MARINE COLLAGEN PEPTIDES
GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Công ty chịu trách nhiệm về 2 sản phẩm và phân phối: Công Ty TNHH Chis Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, P.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
