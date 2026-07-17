Sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ: Người phụ nữ nguy kịch vì áp xe lách vỡ

Bà K.C (70 tuổi) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) trong tình trạng tụt huyết áp, suy hô hấp nặng và có dấu hiệu suy đa cơ quan do nhiễm trùng lan rộng. Các bác sĩ nhận định đây là tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, buộc phải chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để hồi sức khẩn cấp.

Vị trí khối áp xe lách Ảnh: BVCC

Qua hội chẩn cùng đánh giá lâm sàng và hình ảnh học, các bác sĩ ICU và Khoa Ngoại Tổng quát tại bệnh viện nhận định có ổ áp xe lớn tại lách đã vỡ, gây tràn dịch màng phổi và xẹp phổi trái, suy hô hấp. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm vì ổ nhiễm trùng đã lan rộng, đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật cắt lách khẩn cấp.

Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên ưu tiên ban đầu là hồi sức tích cực để ổn định huyết động và hỗ trợ hô hấp, sau khi bệnh nhân ổn định mới tiến hành phẫu thuật.

Sốc nhiễm khuẩn nguy kịch, bệnh nhân được cứu nhờ phẫu thuật khẩn

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tâm, Bệnh viện Gia An 115, cho biết: “Sốc nhiễm khuẩn là biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhiễm trùng. Khi vi khuẩn và độc tố từ ổ nhiễm trùng lan vào máu, cơ thể có thể rơi vào phản ứng viêm toàn thân, tụt huyết áp sâu, suy hô hấp, suy thận và nhanh chóng tiến triển thành suy đa tạng nếu không được điều trị kịp thời”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ khoa Ngoại và Gây mê hồi sức, ca mổ cấp cứu sau đó đã được thực hiện thành công; bệnh nhân được phẫu thuật cắt lách, rửa bụng sạch lấy hết dịch mủ nhiễm trùng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm thăm khám cho người bệnh Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại ICU. Nhờ được xử trí hiệu quả và kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và từng bước hồi phục.

Đừng chủ quan nếu sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ

Theo bác sĩ Thanh Tâm, áp xe lách là bệnh nhiễm trùng hiếm gặp và rất nguy hiểm. Đây không chỉ là ổ mủ khu trú tại lách mà còn phản ánh tình trạng nhiễm trùng toàn thân. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.

“Lách là cơ quan quan trọng của hệ miễn dịch, có nhiệm vụ lọc bỏ vi khuẩn khỏi máu. Khi bị áp xe, lách từ cơ quan bảo vệ cơ thể lại trở thành ổ chứa mủ và tác nhân gây bệnh. Do liên thông trực tiếp với hệ tuần hoàn, các vi sinh vật có thể lan theo dòng máu, gây nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Vì vậy, áp xe lách được xem là một ‘thảm họa miễn dịch’, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70 - 100% nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Tâm lưu ý.

Triệu chứng giai đoạn đầu thường không đặc hiệu, như sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân nên dễ bị bỏ sót. Do đó, người dân nên đi thăm khám sớm nếu có các biểu hiện trên để được đánh giá kịp thời.