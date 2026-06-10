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Sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue gia tăng với nhiều diễn biến khó lường tại Việt Nam

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10/06/2026 14:57 GMT+7

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) vẫn là một trong những thách thức y tế công cộng đáng chú ý, Việt Nam đang ghi nhận sự gia tăng ca mắc cùng diễn biến dịch ngày càng phức tạp.

Qua đó, trong khuôn khổ Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue 15.6, Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên sâu với chủ đề: "Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam".

Sốt xuất huyết Dengue gia tăng với nhiều diễn biến khó lường tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình được phát sóng vào 20 giờ ngày 10.6.2026 trên kênh Facebook Thanh Niên và Báo Sức Khỏe & Đời Sống, với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống và điều trị SXHD:

  • ThS-BS Võ Hải Sơn - Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế;
  • TS Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam;
  • PGS-TS-BS. Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Chương trình cũng sẽ được tiếp sóng trên kênh Facebook của Thanh Niên, Znews (Zing) và Zalo Video.

Tại buổi tọa đàm, các khách mời sẽ cùng phân tích những biến động mới của SXHD tại Việt Nam; lý giải vì sao căn bệnh này ngày càng khó dự đoán trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa; đồng thời làm rõ những gánh nặng do SXHD gây ra đối với người bệnh và gia đình, cũng như gánh nặng lên hệ thống y tế và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tọa đàm sẽ mở ra những góc nhìn thực tiễn từ tuyến điều trị, đồng thời đề xuất các giải pháp phòng bệnh tích hợp, từ kiểm soát véc-tơ, nâng cao nhận thức cộng đồng đến các biện pháp dự phòng chủ động là tiêm chủng.

C-ANPROM/VN/NON/0177 June 2026

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