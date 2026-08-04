Sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục gia tăng, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ bùng phát dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng trong những tuần gần đây và được dự báo sẽ còn gia tăng trong thời gian tới nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

TP.HCM bước vào mùa cao điểm, số ca mắc tiếp tục tăng

Theo HCDC, trong tuần 30 (từ ngày 20.7 đến 26.7.2026), TP.HCM ghi nhận 995 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 20% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến hết tuần 30, toàn thành phố đã ghi nhận 23.481 ca.

Theo đánh giá của HCDC, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng theo đúng quy luật dịch tễ hằng năm khi bước vào mùa mưa. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch, xử lý triệt để ổ lăng quăng, kiểm soát các điểm nguy cơ và đẩy mạnh truyền thông nhằm hạn chế dịch lan rộng.

Song song với diễn biến dịch bệnh, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cũng ghi nhận lượng người dân đến tư vấn và tìm hiểu về vắc xin sốt xuất huyết có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy nhận thức về phòng bệnh chủ động đang dần được nâng cao, bên cạnh các biện pháp truyền thống như vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng tránh muỗi đốt.

Chuyên gia chỉ ra các yếu tố khiến sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Theo ThS-BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến các vật dụng chứa nước, hố ga, mái hiên, sân thượng, ban công hay những khu vực ít được vệ sinh trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi truyền bệnh.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, TP.HCM là đô thị đông dân với mật độ xây dựng cao, nhiều công trình đang thi công, khu dân cư tập trung và các vật dụng chứa nước ngoài trời nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành nơi muỗi đẻ trứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quá trình đô thị hóa nhanh cùng việc quản lý nguồn nước chưa hiệu quả là những yếu tố khiến sốt xuất huyết có xu hướng lưu hành dai dẳng tại nhiều thành phố nhiệt đới.

BS Thanh Khôi cũng lưu ý, vi rút Dengue có 4 tuýp huyết thanh, vì vậy một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. Đáng chú ý, những trường hợp tái nhiễm có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời.

Chuyên gia cho biết thêm, hiện nay sốt xuất huyết không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ mắc ngày càng cao. Nhiều trường hợp nhập viện muộn do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường... người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phòng bệnh chủ động là chìa khóa giảm nguy cơ biến chứng

Theo BS Lê Thanh Khôi, phòng chống sốt xuất huyết cần được thực hiện đồng bộ thông qua việc loại bỏ các ổ nước đọng, diệt lăng quăng, sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt và theo dõi sức khỏe khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Ngày càng nhiều người dân lựa chọn tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa cao điểm dịch ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin là giải pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng. Hiện Việt Nam đã lưu hành vắc xin phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người đã từng mắc bệnh. Phác đồ gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tháng, giúp phòng ngừa cả 4 tuýp vi rút Dengue. Khi hoàn thành đầy đủ lịch tiêm, hiệu quả bảo vệ có thể đạt trên 80%, đồng thời giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết.



Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đối với sốt xuất huyết, cần thường xuyên diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nước đọng và phòng tránh muỗi đốt. Đối với tay chân miệng, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và bề mặt tiếp xúc, đồng thời theo dõi sức khỏe trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ và đưa đến cơ sở y tế khi cần thiết.