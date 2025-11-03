Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Dẫn đầu bởi hai sản phẩm chủ lực là AeroClip và Aerofit 2, bộ sưu tập mới này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các thiết bị nghe an toàn và thoải mái, mà còn hiện thực hóa triết lý đột phá của Soundcore: "Âm thanh không chỉ để nghe - mà để chuyển hóa năng lượng sống".

Thị trường tai nghe toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các thiết bị tai nghe dạng mở. Nhu cầu này xuất phát từ mong muốn vừa tận hưởng âm nhạc, vừa duy trì nhận thức về môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn và sự thoải mái.

Bộ đôi tai nghe thể thao Aerofit 2 và AeroClip Ảnh: T.L



Nắm bắt xu hướng này, Soundcore không chỉ đi theo mà còn dẫn đầu với triết lý "Bật SoundON - để cơ thể MoveON - và tâm trí ReON", kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm phục vụ trọn vẹn vòng tuần hoàn năng lượng của người dùng, từ vận động, làm việc đến nghỉ ngơi, tái tạo.

Tâm điểm của đợt ra mắt là bộ đôi tai nghe thể thao Aerofit 2 và AeroClip. Trong đó, Soundcore Aerofit 2 là thế hệ thứ hai được cải tiến, tập trung giải quyết vấn đề về độ vừa vặn. Sản phẩm sở hữu thiết kế vành tai có thể xoay độc đáo để tùy chỉnh theo nhiều kích cỡ tai. Thiết kế hyperboloid (dual-curved) ôm sát theo đường cong tự nhiên của tai người, trong khi phần kết nối siêu mỏng đảm bảo sự thoải mái ngay cả khi người dùng đeo kính.

Về âm thanh, Aerofit 2 được trang bị màng loa racetrack kích thước lớn 20 x 11,5 mm, kiến trúc âm học BassTurbo và đạt chứng nhận Hi-Res Wireless Audio với codec LDAC. Thời lượng pin đạt 10 giờ liên tục (tổng 42 giờ với hộp sạc), hỗ trợ sạc không dây và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP55 , phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

Trong khi đó, Soundcore AeroClip được thiết kế dạng kẹp (clip-on) nhắm đến sự ổn định và chắc chắn. Khớp nối của tai nghe chứa dây titan linh hoạt, giúp kẹp chặt vào vành tai ngay cả khi người dùng vận động mạnh. Sản phẩm còn đi kèm các đệm tai bổ sung để đảm bảo độ vừa vặn cho cả những người có đôi tai nhỏ.

AeroClip sử dụng màng loa 12 mm phủ titan, hứa hẹn cho âm thanh mạnh mẽ và tự nhiên. Thuật toán AI tiên tiến giúp tăng cường âm trầm theo thời gian thực. Thời lượng pin 8 giờ (tổng 32 giờ với hộp sạc), kháng nước IPX4 và hệ thống 4 micro beamforming để tối ưu chất lượng đàm thoại.

Bên cạnh hai sản phẩm dành cho người chơi thể thao, Soundcore cũng giới thiệu các thiết bị phục vụ nhu cầu chuyên biệt khác. Đáng chú ý là Soundcore Sleep A30i, được giới thiệu là tai nghe ngủ đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC). Thiết bị này có khả năng chặn tiếng ồn tần số thấp và tích hợp tính năng "Adaptive Snore Masking" dùng AI để che lấp tiếng ngáy, hỗ trợ người nằm nghiêng.

Mẫu Soundcore C50i là tai nghe mở tích hợp tính năng dịch trực tiếp Ảnh: T.L



Với thiết kế nhỏ hơn 7% so với thế hệ trước và đệm tai bằng mút hoạt tính, Sleep A30i mang lại sự thoải mái cao khi đeo đi ngủ. Nhờ công nghệ phân tích giấc ngủ tích hợp, Sleep A30i theo dõi chu kỳ ngủ, nhịp thở và phản ứng âm thanh của cơ thể, từ đó điều chỉnh âm thanh êm dịu phù hợp với từng giai đoạn ngủ. Không chỉ là thiết bị chống ồn, Sleep A30i còn hướng tới giúp người dùng cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả.

Ngoài ra, còn có mẫu Soundcore C50i là tai nghe mở tích hợp tính năng dịch trực tiếp, hỗ trợ đến tới 100 ngôn ngữ, biến tai nghe thành một công cụ giao tiếp. Sản phẩm còn trang bị công nghệ Bluetooth 6.1 mới nhất và kết nối đa điểm cho phép kết nối 2 thiết bị cùng lúc.

Tại thị trường Việt Nam, Soundcore Aerofit 2 hiện được bán với giá 2,5 triệu đồng; Soundcore AeroClip có giá bán 3 triệu đồng; Soundcore Sleep A30 giá 6 triệu đồng và Soundcore C50i có giá 1,5 triệu đồng.