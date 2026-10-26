S&P Global Ratings đánh giá độc lập Khung tài chính bền vững của SHB

SHB lần đầu công bố Khung tài chính bền vững





Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lần đầu công bố Khung tài chính bền vững (Sustainable Finance Framework - SFF), xác lập phương pháp nhận diện, đánh giá và lựa chọn các hoạt động, dự án đủ điều kiện tài trợ theo tiêu chí bền vững.

Đầu tháng 10, S&P Global Ratings công bố ý kiến đánh giá độc lập đối với Khung tài chính bền vững. Theo S&P Global Ratings, các dự án xanh và xã hội đủ điều kiện có thể trực tiếp giải quyết một số thách thức quan trọng tại Việt Nam, bao gồm phát thải carbon gia tăng, áp lực nguồn nước và ô nhiễm nhựa đại dương. Ở khía cạnh xã hội, việc cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, tín dụng và nhà ở góp phần nâng cao điều kiện sống và cơ hội phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm dân cư còn gặp khó khăn.

SPO là ý kiến đánh giá về khung tài chính tại một thời điểm xác định, không phải xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng. Đánh giá độc lập cung cấp thêm cơ sở tham chiếu cho nhà đầu tư và các định chế tài chính khi xem xét tiêu chí sử dụng vốn, quy trình lựa chọn dự án và cơ chế báo cáo của tổ chức phát hành.

Khung tài chính bền vững gắn với những nhu cầu thiết thực của nền kinh tế

Khung tài chính bền vững của SHB xác định các sản phẩm, dịch vụ tài chính đủ điều kiện và chuẩn hóa phương pháp quản lý nguồn vốn dành cho các hoạt động bền vững. Phạm vi áp dụng bao gồm trái phiếu, khoản vay doanh nghiệp, tài trợ thương mại, cho vay tiêu dùng và tiền gửi xanh, xã hội hoặc bền vững.

Khung bao phủ ba nhóm tài trợ trọng tâm: tài chính xanh, tài chính xanh dương và tài chính xã hội, kết nối nguồn lực với nhu cầu chuyển đổi xanh, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, danh mục dự án đủ điều kiện bao gồm năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, công trình xanh, giao thông sạch, kiểm soát ô nhiễm, kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Các lĩnh vực này góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm áp lực môi trường và thúc đẩy mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững.

Đáng chú ý, tài chính xanh dương là một cấu phần riêng trong Khung, hướng đến bảo vệ hệ sinh thái biển, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước, xử lý nước thải, phát triển thủy sản bền vững và các hoạt động kinh tế có trách nhiệm với đại dương.

Đối với lĩnh vực xã hội, Khung xác định các nhóm tài trợ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, tạo việc làm, phát triển y tế, giáo dục, nhà ở có giá phù hợp và hạ tầng cơ bản. Việc phân định rõ các nhóm dự án giúp gắn mục tiêu sử dụng vốn với nhu cầu cụ thể của nền kinh tế và cộng đồng.

SHB tiên phong dẫn dòng vốn đến các dự án xanh, phát triển bền vững

Về cơ sở tham chiếu, Khung được xây dựng theo Nguyên tắc trái phiếu xanh, Nguyên tắc trái phiếu xã hội và Hướng dẫn trái phiếu bền vững của Hiệp hội Thị trường Vốn quốc tế (ICMA); Nguyên tắc cho vay xanh và Nguyên tắc cho vay xã hội của LMA/LSTA/APLMA.

Khung cũng tham chiếu Hướng dẫn về tài chính xanh dương của IFC, bao phủ các hoạt động gắn với hệ sinh thái biển và sử dụng bền vững tài nguyên đại dương.

Thông qua các tiêu chí này, SHB có cơ sở lựa chọn và phân bổ nguồn lực phù hợp với mục tiêu môi trường, xã hội đã đề ra. Cách tiếp cận đặt trọng tâm vào nhu cầu tài trợ thực tế, đồng thời từng bước nâng cao khả năng theo dõi và đánh giá tác động.

Minh bạch trong quản lý nguồn vốn, mở rộng khả năng kết nối nguồn vốn quốc tế

Một nội dung quan trọng trong đánh giá của S&P Global Ratings là cơ chế SHB quản lý nguồn vốn và kiểm soát các dự án đủ điều kiện. Theo Khung, Ngân hàng thiết lập quy trình lựa chọn, thẩm định và phê duyệt dự án; áp dụng hệ thống quản lý môi trường và xã hội để nhận diện, theo dõi rủi ro; đồng thời quy định các hoạt động bị loại trừ khỏi phạm vi tài trợ.

SHB cam kết công bố báo cáo phân bổ vốn và báo cáo tác động hằng năm cho đến khi nguồn vốn được phân bổ hết, đồng thời thuê bên thứ ba rà soát báo cáo phân bổ vốn sau phát hành. Các cơ chế này tăng cường tính minh bạch, giúp các bên liên quan theo dõi việc sử dụng vốn và kết quả thực hiện theo tiêu chí đã công bố.

Đánh giá độc lập xem xét cả danh mục dự án và quy trình quản trị, kiểm soát, công bố thông tin liên quan đến tài chính bền vững. Đây là cơ sở để SHB tiếp tục hoàn thiện phương pháp đo lường tác động, nâng cao chất lượng dữ liệu môi trường – xã hội và trách nhiệm giải trình trong quá trình triển khai.

Việc chuẩn hóa các nội dung này cũng tạo nền tảng để SHB phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển đổi của khách hàng. Với các đối tác quốc tế, tiêu chí tài trợ và cơ chế báo cáo rõ ràng cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình thẩm định, trao đổi và xây dựng các giao dịch tài chính bền vững.

SHB nhiều năm liên tiếp được Global Finance vinh danh là "Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất Việt Nam"

Vừa qua, ngân hàng công bố ký kết thỏa thuận vay vốn do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, quy mô ban đầu 340 triệu USD và có thể tăng thêm theo điều kiện thỏa thuận.

Đồng thời, SHB cũng lần đầu phát hành thành công trái phiếu quốc tế bằng đô la Singapore (SGD). Lô trái phiếu đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trước đợt phát hành, S&P Global Ratings cũng công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn "AA" đối với trái phiếu SGD dự kiến phát hành của SHB, được bảo lãnh bởi Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) - một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Xếp hạng tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF, phản ánh bảo lãnh vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang của quỹ. Đây là xếp hạng của trái phiếu được bảo lãnh, không phải xếp hạng tín nhiệm tổ chức của SHB.

Giao dịch trái phiếu SGD đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng hiện diện của SHB trên thị trường vốn khu vực, thể hiện năng lực xây dựng cấu trúc huy động vốn đáp ứng yêu cầu quốc tế. Cùng với các khoản vay hợp vốn, giao dịch giúp Ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn và mở rộng quan hệ với các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế.

Tăng trưởng tín dụng xanh gắn với mục tiêu dài hạn

Theo Khung tài chính bền vững, SHB đặt mục tiêu nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên ít nhất 25% tổng dư nợ cho vay vào năm 2028. Trong danh mục tài trợ, SHB đã tham gia các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, gồm điện gió Chợ Long công suất 155 MW, điện gió Hoa Đông 2 công suất 72 MW và cụm điện mặt trời Thiên Tân công suất 240 MW. Tổng vốn đầu tư của ba dự án khoảng 14.601 tỉ đồng, trong đó SHB tài trợ khoảng 11.265 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng đã huy động hai khoản vay hợp vốn bằng USD có liên kết với tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), tổng trị giá gần 600 triệu USD, với sự tham gia của 26 tổ chức tài chính quốc tế. Nguồn lực này góp phần mở rộng khả năng tài trợ cho doanh nghiệp và các dự án theo định hướng phát triển bền vững.

Ở lĩnh vực xã hội, SHB ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. Ngân hàng đồng thời hợp tác với các định chế quốc tế để huy động vốn và hỗ trợ kỹ thuật, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho các nhóm khách hàng mục tiêu.

Việc công bố Khung tài chính bền vững cùng ý kiến đánh giá độc lập của S&P Global Ratings đánh dấu bước chuẩn hóa cách SHB xác định, quản lý và báo cáo các hoạt động tài chính bền vững. Ngân hàng có thêm công cụ để gắn phát triển danh mục tín dụng với yêu cầu môi trường, xã hội và minh bạch thông tin, đồng thời chuẩn bị điều kiện tiếp cận đa dạng nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Định hướng nâng cao năng lực nội tại và mở rộng hợp tác quốc tế của SHB phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Với SHB, quá trình này được thể hiện qua việc tiếp cận thông lệ quốc tế, phát triển quan hệ đối tác và kết nối nguồn vốn phục vụ nhu cầu của nền kinh tế.

Từ chuẩn hóa hoạt động, phát triển sản phẩm đến mở rộng kết nối nguồn vốn quốc tế, SHB từng bước cụ thể hóa định vị "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới". Năng lực hội nhập được gắn với khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng.