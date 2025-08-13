SP79 chính thức ra mắt với sự kiện khai trương thành công

Với mô hình quản lý sức khỏe toàn diện theo triết lý "Hiểu đúng con người - Làm đúng y khoa - Sống đúng giá trị", SP79 cam kết mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, gần gũi và tiện lợi đến cộng đồng.

Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa SP79 tại TP.HCM

Dịch vụ y tế hiện đại và đồng bộ

Phòng khám Đa khoa SP79 cung cấp dịch vụ y tế từ thăm khám ban đầu, sàng lọc sức khỏe, xét nghiệm cận lâm sàng đến chẩn đoán. Với đội ngũ bác sĩ đầu ngành, cơ sở vật chất chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phòng khám đảm bảo trả kết quả nhanh chóng và chính xác. Không gian được thiết kế khang trang, hiện đại, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

SP79 nổi bật với 10 chuyên khoa bao gồm: Hồi sức cấp cứu chống độc, Ngoại khoa, Phụ sản, Da liễu, Phẫu thuật thẩm mỹ, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt, Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. Với phương châm "Chuyên khoa trong từng khoa", mỗi khoa tại SP79 đều được dẫn dắt bởi các bác sĩ hàng đầu, đảm bảo sự chuyên sâu và chính xác trong từng lĩnh vực.

Đặc biệt, SP79 phát triển các gói khám chuyên biệt cho từng vấn đề sức khỏe, giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ phù hợp mà không mất thời gian lựa chọn. Các gói như kiểm tra cân nặng, vấn đề mất ngủ... được xây dựng để phân tích toàn diện nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt, lối sống, tâm lý đến các vấn đề bệnh lý, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và chính xác.

Phòng khám Đa khoa SP79 tại 89 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

Tầm nhìn và phát biểu từ lãnh đạo

Phát biểu tại buổi lễ, BS.CKII Da liễu Nguyễn Phương Thảo chia sẻ:

"SP79 ra đời với mong muốn mang đến cho người Việt một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi mỗi người bệnh đều được lắng nghe, thấu hiểu và điều trị bằng y khoa chuẩn mực. Chúng tôi tin rằng y tế không chỉ là chữa bệnh, mà còn là hành trình đồng hành, giúp mọi người nâng cao chất lượng sống mỗi ngày".

Bác sĩ Thảo khẳng định rằng Phòng khám Đa khoa SP79 cam kết đầu tư vào công nghệ tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giỏi và dịch vụ tận tâm, để mỗi khách hàng khi bước vào đây đều cảm nhận được sự an tâm.

Bà Nguyễn Phương Thảo phát biểu tại lễ khai trương

Tóm tắt ý nghĩa của sự kiện khai trương

Sự kiện khai trương Phòng khám Đa khoa SP79 tại 89 Phan Đình Phùng, TP.HCM đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với cộng đồng. Với 10 chuyên khoa, các gói khám tầm soát chuyên biệt cùng cơ sở vật chất hiện đại, SP79 mang lại sự tiện lợi và hiệu quả chăm sóc sức khỏe lâu dài. Hứa hẹn là điểm đến phù hợp cho mọi gia đình và doanh nghiệp khởi đầu hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Rất nhiều đối tác, bạn bè cũng có mặt tại buổi khai trương Phòng khám Đa khoa SP79

Ông Mai Xuân Dưỡng - Đại diện Mai Hân Group cũng đến chúc mừng Phòng khám Đa khoa SP79 khai trương hồng phát

Đặc biệt, trong sự kiện khai trương Phòng khám Đa khoa SP79 còn vinh dự đón tiếp đông đảo bạn bè, anh chị đồng nghiệp cùng đơn vị đối tác chiến lược Mai Hân Group. Nhân dịp khai trương Phòng khám Đa khoa SP79, Mai Hân Group xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Ban Giám đốc và toàn thể đội ngũ y bác sĩ. Chúc Phòng khám Đa khoa SP79 ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, chất lượng hàng đầu, mang lại sự an tâm và hài lòng cho mọi khách hàng. Mai Hân Group tin rằng, với tầm nhìn và tâm huyết của đội ngũ, SP79 sẽ gặt hái thật nhiều thành công và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Phòng khám đa khoa Phòng khám Đa khoa SP79 và Rejuvaskin Việt Nam trực thuộc Mai Hân Group đã có buổi lễ ký kết chuyển giao giải pháp quản lý chăm sóc vết thương