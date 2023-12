SpaceX hoãn phóng phi thuyền bí ẩn X-37B của quân đội Mỹ

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã dự kiến thực hiện vụ phóng phi thuyền X-37B vào tối 11.12 (giờ Mỹ) từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida.



Phi thuyền X-37B hạ cánh ngày 12.11.2022 REUTERS

Tuy nhiên, chỉ 25 phút trước khi tiến trình khởi động, SpaceX thông báo chuyến bay bị hủy và hoãn lại ít nhất 24 giờ, theo Reuters.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X, SpaceX cho biết màn đếm ngược bị dừng lại do "vấn đề phía mặt đất" trong khi phương tiện và khối hàng vẫn an toàn. Kế hoạch ban đầu là phóng phi thuyền vào cuối ngày 10.12 nhưng bị hủy do thời tiết xấu.

Tên lửa Falcon Heavy trong lần phóng năm 2018 REUTERS

Đây là sứ mệnh thứ 7 của phi thuyền X-37B bí ẩn của quân đội Mỹ và là lần đầu tiên nó được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon Heavy của SpaceX.

Tên lửa Falcon Heavy gồm 2 tầng, trong đó tầng dưới có đến 3 lõi được nối với nhau với tổng cộng 27 động cơ. Tầng thứ 2 chỉ có một động cơ.

Cấu tạo của tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Phi thuyền X-37B được bảo vệ trong lớp vỏ ở phần trên cùng của tên lửa. Sau khi ra ngoài không gian, lớp vỏ và phi thuyền sẽ tách ra. Phi thuyền này có thể tự hoạt động lâu ngày trong không gian, sau đó quay về trái đất và hạ cánh như máy bay bình thường. Tên lửa đẩy của SpaceX cũng được thiết kế để tái sử dụng.

Phi thuyền X-37B sẽ thực hiện một số nghiên cứu trong sứ mệnh lần này. Sứ mệnh gần nhất kết thúc vào tháng 11.2022.