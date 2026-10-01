Speak Up 2026: Con nhận được gì sau cuộc thi Anh ngữ quốc tế, ngoài giải thưởng?

Speak Up - Sân chơi Anh ngữ và tài năng quốc tế dành cho học sinh 8 - 15 tuổi

Sau 6 mùa tổ chức, Speak Up 2026 bước sang mùa thứ 7 với định vị "International Elite Competition", lần đầu mở rộng đến các nước trong khu vực và dự kiến kết nối hơn 22.000 học sinh từ 8 - 15 tuổi tại Việt Nam và khu vực.

Mỗi vòng thi là cơ hội để con thử sức, rèn sự tự tin và bản lĩnh

Hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Những gì đại diện Đại học Cambridge ghi nhận ở thí sinh Speak Up 2025 không hình thành sau một phần thi. Đó là kết quả của quá trình các em chuẩn bị, bước lên sân khấu, đối diện với thử thách và từng bước tự tin hơn qua mỗi chặng.

Speak Up 2026 tiếp tục hành trình đó với ba vòng thi dành cho hai bảng Super Juniors (8 - 11 tuổi) và Smart Teens (12 - 15 tuổi).

Vòng Sơ khảo - The Borderless Voice diễn ra từ 25.8 đến 4.10.2026. Thí sinh thực hiện video tối đa 6 phút gồm thuyết trình tiếng Anh và trình diễn tài năng, qua đó thể hiện câu chuyện, suy nghĩ và sở trường của mình.

Vòng Bán kết - The World Star dự kiến diễn ra ngày 21 - 22.11.2026 tại TP.HCM, dành cho Top 60 thí sinh; thí sinh quốc tế tham gia trực tuyến. Các em thực hiện phần thuyết trình và tài năng theo chủ đề bốc thăm. Những vấn đề liên quan đến xã hội, công nghệ và tương lai đòi hỏi học sinh không chỉ sử dụng tiếng Anh mà còn phải tìm hiểu, suy nghĩ và trình bày góc nhìn rõ ràng.

Vòng Chung kết - The Global Champion dự kiến diễn ra ngày 9.1.2027 tại TP.HCM. Top 8, gồm 4 thí sinh ở mỗi bảng, tiếp tục thử sức qua các phần thi về thuyết trình, kiến thức và tài năng để tìm ra hai quán quân Speak Up 2026.

Qua từng chặng, thử thách tăng dần, giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm, rèn khả năng trình bày trước khán giả, xử lý tình huống và ngày càng tự tin hơn với năng lực của mình.

Tiếng Anh trở thành công cụ để con thể hiện đam mê, ý tưởng và quan điểm

Trưởng thành trong một môi trường quốc tế

Nếu 6 mùa trước Speak Up là nơi hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc thử sức với tiếng Anh và tài năng, mùa giải 2026 lần đầu có thêm sự tham gia của học sinh quốc tế.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở quy mô. Khi gặp gỡ những thí sinh có nền tảng văn hóa, trải nghiệm và cách thể hiện khác nhau, các em có cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới, học hỏi lẫn nhau và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, chia sẻ ý tưởng và kết nối.

Speak Up 2026 còn có sự đồng hành của các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật và biểu diễn. Các chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ những trường đại học như Harvard, Yale, Cornell… mang đến góc nhìn về AI, công nghệ, tư duy, môi trường và xã hội. Qua các hoạt động coaching, học sinh có cơ hội mở rộng kiến thức, rèn cách tiếp cận vấn đề và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.

Ở phần tài năng, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi và kiện tướng dancesport Phan Hiển đồng hành cùng thí sinh với kinh nghiệm thi đấu và làm giám khảo tại nhiều cuộc thi quốc tế. Cặp đôi chia sẻ cách xây dựng phần trình diễn, làm chủ sân khấu và kiểm soát tâm lý trước đám đông, giúp các em tự tin hơn khi thể hiện tài năng và dấu ấn riêng.

Với phụ huynh, những trải nghiệm này cũng giúp họ nhìn thấy những năng lực mà một bài kiểm tra khó phản ánh đầy đủ: cách con trình bày suy nghĩ trước đông người, ứng phó với thử thách, thể hiện sở trường và chủ động kết nối với những người có nền tảng khác mình.

Sau Speak Up, giá trị con mang về còn là trải nghiệm và sự trưởng thành

Sau Speak Up, học sinh nhận được gì ngoài giải thưởng?

Phía sau mỗi giải thưởng tại Speak Up là cả một quá trình chuẩn bị, thử sức và nỗ lực qua từng vòng thi. Trong hành trình ấy, gia đình là người đồng hành, khích lệ; còn Speak Up tạo môi trường để các em thể hiện những gì đã học, khám phá khả năng của bản thân và từng bước tự tin hơn.

Tổng giá trị giải thưởng Speak Up 2026 hơn 1 tỉ đồng. Quán quân bảng Smart Teens nhận chuyến du học hè tại Vương quốc Anh; Quán quân bảng Super Juniors nhận chuyến du học hè liên quốc gia Singapore và Malaysia. Các giải Nhì, Ba và Triển vọng nhận iPad A16, tai nghe JBL, các suất du học hè nội địa cùng học bổng Anh ngữ từ ILA.

Những phần thưởng là sự ghi nhận cho thành tích và nỗ lực của học sinh. Nhưng sau Speak Up, điều các em mang về còn là những trải nghiệm khó đo bằng một giải thưởng: Lần đầu tự tin nói trước camera, đứng trước khán giả để trình bày suy nghĩ, vượt qua một thử thách mới hay chủ động kết nối với bạn bè quốc tế.

Qua từng trải nghiệm, các em hiểu hơn về khả năng của mình, biết cách sử dụng tiếng Anh để thể hiện ý tưởng và tự tin hơn khi bước vào những thử thách tiếp theo. Đó cũng là giá trị của hành trình trưởng thành mà Speak Up hướng đến bên cạnh mỗi thành tích được ghi nhận.

Speak Up 2026 đang bước vào những ngày cuối nhận đăng ký. Cổng đăng ký dành cho học sinh 8 - 15 tuổi sẽ khép lại vào ngày 4.10.2026. Đăng ký tại đây để con bắt đầu hành trình thử sức, khám phá khả năng và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ của riêng mình.