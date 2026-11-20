Một dấu mốc đáng chú ý là SpeedUP được vinh danh Top 10 ASEAN Top Brand Awards 2026 tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Philippines 2026, tổ chức ngày 14.11 tại Winford Resort and Casino Manila. Chương trình gồm các hoạt động về phát triển bền vững trong hội nhập ASEAN, trao đổi doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, giới thiệu sản phẩm, biểu dương doanh nghiệp - Thương hiệu và ký kết hợp tác.







Đại diện Công ty SpeedUP đón nhận danh hiệu ASEAN Business & Investment Summit 2026

Diễn đàn quy tụ trên 100 doanh nghiệp Việt Nam, Philippines và các quốc gia ASEAN, tập trung vào kết nối giao thương, chuỗi cung ứng xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao vị thế thương hiệu Việt. Sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines và Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Song song, SpeedUP tham dự ABIS 2026, nơi các lãnh đạo, hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về hội nhập kinh tế, thương mại, đầu tư; năng lượng, lương thực; công nghiệp, hạ tầng; chuyển đổi số, AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo), kinh tế số và nguồn nhân lực.

AI và kinh tế số là nội dung nổi bật tại ABIS 2026. Các thảo luận đặt công nghệ trong mối quan hệ với hạ tầng số, nguồn nhân lực, quản trị, niềm tin và nguồn vốn. Cách tiếp cận "Augmented, Not Replaced" (được tăng cường năng lực, thay vì bị thay thế) nhấn mạnh khả năng ứng dụng AI để hỗ trợ con người nâng cao năng lực, kỹ năng và hiệu quả công việc.

Hai đại diện cấp cao của SpeedUP tham dự sự kiện

Với SpeedUP Technologies JSC, việc được vinh danh Top 10 ASEAN Top Brand Awards 2026 cùng các hoạt động kết nối Việt Nam - Philippines và tham dự ABIS 2026 tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực, mở rộng hợp tác, từng bước hướng tới cơ hội mới tại các nước ASEAN.

Trên hành trình không ngừng đổi mới và cải tiến công nghệ, SpeedUP đang từng bước chuyển mình từ chuyển đổi số sang chuyển đổi tri thức, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các giải pháp công nghệ và hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trên hành trình ấy, SpeedUP vinh dự được tạp chí CIO Outlook khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số ứng dụng AI hàng đầu Châu Á năm 2026, với danh hiệu: "Top AI-Driven Digital Transformation Solutions Provider in Asia 2026".