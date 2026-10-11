SpeedUP ra mắt hệ sinh thái AI Enterprise: ‘Từ Chuyển đổi số sang Chuyển đổi tri thức’

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Luân Khánh - CEO SpeedUP chia sẻ: "Doanh nghiệp Việt Nam đã đi qua giai đoạn Chuyển đổi số và đang bước vào thời kỳ Chuyển đổi tri thức (Knowledge Transformation). Không chỉ số hóa dữ liệu, mà phải làm cho AI hiểu được dữ liệu đó. Không chỉ lưu trữ kinh nghiệm, mà phải biến kinh nghiệm thành tri thức của doanh nghiệp".

Tại sự kiện, SpeedUP giới thiệu hệ sinh thái AI Enterprise gồm AI Connect, AI Smart Office và AI Legal Enterprise, vận hành trên SpeedUP AI Center - hạ tầng Private AI với GPU Computing và Immersion Cooling, hướng đến mô hình "AI Sovereignty" giúp doanh nghiệp tự chủ về AI.

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các tập đoàn lớn cùng chung nhận định: "AI Enterprise là bước đột phá chiến lược nhờ khả năng bảo mật dữ liệu tuyệt đối trên hạ tầng Private AI, kết nối tri thức phân tán và tự động hóa các quy trình từ nhân sự đến pháp lý, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành và tăng tốc quyết định điều hành".

Thông điệp xuyên suốt của sự kiện là: AI chỉ tạo ra giá trị khi được kết hợp với tri thức thật của doanh nghiệp. CEO Luân Khánh kết luận: "SpeedUP có công nghệ. Quý vị có dữ liệu và tri thức. Hãy kết hợp hai điều đó để biến dữ liệu thành tri thức, tri thức thành trí tuệ và trí tuệ thành năng lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp".

Sự kiện Enterprise AI Launch 2026 được đánh giá là một trong những hoạt động công nghệ nổi bật của năm, khi lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam công bố hệ sinh thái AI Enterprise hoàn chỉnh, từ hạ tầng - mô hình - ứng dụng đến tri thức pháp lý. SpeedUP khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình xây dựng năng lực AI riêng, hướng tới mục tiêu: "AI phải phục vụ con người và trở thành năng lực cạnh tranh mới của mọi doanh nghiệp".