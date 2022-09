'Spider-Man: No Way Home' tái xuất, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ

Sony đã phát hành lại bộ phim Spider-Man: No Way Home với 11 phút bổ sung đã chứng tỏ được sự thắng thế của bom tấn mô phỏng truyện tranh, mang về 6 triệu USD từ 3.935 rạp chiếu vào cuối tuần qua. Bộ phim có Tom Holland đóng Người Nhện dự kiến ​​sẽ kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài đến hết Lễ Lao động (5.9) với 7,6 triệu USD.

Top Gun: Maverick của Paramount đang giảm nhẹ doanh thu với 5,5 triệu USD cuối tuần qua và ước tính đạt khoảng 7 triệu USD cho đến hết thứ hai (5.9). Chiến thắng của Spider-Man: No Way Home và Top Gun: Maverick làm nổi bật khung cảnh ảm đạm vì không có phim mới phát hành. Cả hai bộ phim này đều được phổ biến rộng rãi trên các kênh giải trí gia đình.

Với việc tái phát hành, Spider-Man: No Way Home hiện đã thu về 812,3 triệu USD ở Bắc Mỹ, củng cố vị trí là bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử phòng vé nội địa.

Thật kỳ lạ, hai bộ phim dẫn đầu doanh thu được phát hành trong thời gian dài. Ngày 3.9 là Ngày Điện ảnh Quốc gia, ước tính có khoảng 8,1 triệu người xem khi hơn 3.000 rạp chiếu phim trên toàn nước Mỹ giảm giá vé vào cửa. Các chuỗi rạp lớn như AMC và Regal, chỉ tính phí 3 USD/vé cho bất kỳ bộ phim nào ở bất kỳ định dạng nào - rẻ hơn nhiều so với giá vé trung bình của cả nước.

Việc giảm giá mạnh có thể đã làm tăng lượng người xem phim. Năm 2021, bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Disney đã lập kỷ lục cuối tuần dịp Lễ Lao động với 94 triệu USD. Năm nay, tổng doanh thu phòng vé cho mỗi phim ra rạp là gần 50 triệu USD.





Chủ tịch Tổ chức Điện ảnh Jackie Brenneman cho biết: “Với Ngày Điện ảnh Quốc gia, chúng tôi muốn làm điều gì đó để kỷ niệm. Sự kiện này vượt xa sự mong đợi của chúng tôi. Ý tưởng thực hiện ngày này để cảm ơn khán giả vì một mùa hè tuyệt vời, và bây giờ chúng tôi phải cảm ơn họ”.

Các tác phẩm Bullet Train, DC League of Super-Pets và The Invitation lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Bullet Train của Sony đang nhắm tới vị trí thứ 3 với 5,4 triệu USD từ 3.117 điểm chiếu, chỉ giảm 10% so với cuối tuần trước. Trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần kéo dài bốn ngày, dự kiến phim ​​sẽ thu về 6,8 triệu USD. Sau năm tuần công chiếu, Bullet Train do Brad Pitt thủ vai chính đã thu về 86,6 triệu USD.

Cũng có khả năng phim hoạt hình DC League of Super-Pets của Warner Bros. có thể chiếm vị trí thứ 3. Dựa trên ước tính, bộ phim gia đình đã thu về 5,4 triệu USD từ 3.115 điểm chiếu và có thể sẽ kết thúc kỳ nghỉ lễ cuối tuần vào dịp Lễ Lao động với khoảng 6 triệu USD. Cho đến nay, DC League of Super-Pets thu được 80,9 triệu USD.

Và cuối cùng, The Invitation, đứng đầu phòng vé cuối tuần trước, tụt xuống vị trí thứ 5 với 4,7 triệu USD từ 3.114 rạp chiếu. Đến 5.9, bộ phim dự kiến ​​sẽ thu được 5,7 triệu USD, đưa doanh thu bán vé lên 14,7 triệu USD.

Spider-Man: No Way Home do Jon Watts đạo diễn hiện thu về 1,89 tỉ USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 200 triệu USD.