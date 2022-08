‘Người Nhện’ Tom Holland và nhiều sao khác từng từ bỏ mạng xã hội

Tom Holland

Vào tháng 8.2022, ngôi sao Spider-Man: No Way Home thông báo trong một video trên Instagram rằng anh đang tạm ngừng sử dụng mạng xã hội để tập trung giữ sức khỏe tinh thần của mình.

Anh giải thích: “Tôi đã tạm dừng việc sử dụng mạng xã hội để chăm sóc sức khỏe tinh thần vì tôi thấy Instagram và Twitter đang bị kích động quá mức, quá tải. Tôi bị cuốn vào và rơi vào vòng xoáy khi đọc những điều về tôi trên mạng. Cuối cùng, điều đó rất bất lợi cho trạng thái tinh thần vì vậy tôi quyết định lùi lại một bước và xóa ứng dụng”.

Với thông báo trên, Tom Holland muốn nói thêm về Stem4 - một tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên có trụ sở tại Vương quốc Anh mà anh tài trợ.

Selena Gomez

Selena Gomez là ngôi sao từng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội trong những năm gần đây. Cô nói với Good Morning America vào tháng 4.2022 rằng không “tham gia internet trong 4 năm rưỡi vì đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi hạnh phúc hơn, kết nối nhiều hơn với mọi người. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui sống”, Gomez chia sẻ.

Ariana Grande

Giọng ca Positions ngừng kích hoạt Twitter của cô ấy vào ngày 24.12.2021. Mặc dù Ariana Grande không bình luận về quyết định này nhưng người hâm mộ đã nhanh chóng chú ý và suy đoán về việc liệu cô ấy có dừng hẳn không hay đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới, hoặc đơn giản là rời khỏi nền tảng mạng xã hội cho tốt về tinh thần.

Trước đây Grande từng tắt bình luận trên Instagram vào năm 2018 sau khi chia tay với vị hôn phu Pete Davidson. Giải thích cho quyết định của mình vào thời điểm đó, cô nói với người hâm mộ rằng: “Đôi khi không thể tránh một số bình luận tiêu cực khiến bạn thất vọng”.

Alec Baldwin

Từng hứng chịu tranh cãi và phản ứng dữ dội xung quanh việc vô tình bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh phim Rush, Alec Baldwin quyết định nghỉ dùng Twitter. “Twitter giống như một bữa tiệc, nơi mọi người đang hò hét. Tôi không cần nhiều bữa tiệc. Tạm biệt ngay bây giờ”, ngôi sao của Saturday Night Live viết.

Nam diễn viên cuối cùng kích hoạt lại tài khoản của mình nhưng sau đó đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Ed Sheeran

Vào tháng 12.2019, nam ca sĩ Ed Sheeran thông báo rằng anh rời khỏi mạng xã hội. Anh từng tuyên bố “nghỉ chơi” mạng xã hội lần đầu tiên vào tháng 12.2015 và sau đó rời khỏi Twitter vào tháng 7.2017.





Sheeran giải thích quyết định của mình trong một ghi chú trên Instagram: “Chỉ cần xả hơi để đi du lịch, viết và đọc”. Giọng ca Shape of You nói thêm rằng anh sẽ trở lại mạng xã hội “khi có dự án âm nhạc mới vào thời điểm thích hợp. Tôi cần sống cho bản thân nhiều hơn để thực sự có điều gì đó để sau này viết về mình”.

Kelly Marie Trần

Khi người hâm mộ nói không thích nhân vật Rose trong Star Wars: The Last Jedi bằng cách đăng những thông điệp đầy hiềm khích lên Instagram của Kelly Marie Trần thì đó là điều tồi tệ mà nữ diễn viên Mỹ gốc Việt phải hứng chịu. Cô tiết lộ về điều đó trong một bài báo đăng trên tờ New York Times vào tháng 8.2018.

Hiện tài khoản Instagram của Kelly Marie Trần vẫn tồn tại nhưng đã xóa sạch tất cả các bài đăng của cô.

Kendall Jenner

Siêu mẫu đột ngột xóa tài khoản Instagram của mình vào tháng 11.2016. Thay vì được chào đón bằng những bức ảnh thời trang, hàng triệu người hâm mộ cô đã thấy một thông điệp chung chung trên trang Instagram của Kendall Jenner: “Xin lỗi, trang này không có sẵn. Liên kết bạn theo dõi có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã bị xóa”. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội khác, chẳng hạn như Facebook và Twitter vẫn hoạt động.

Quá trình “cai nghiện” Instagram của Kendall Jenner kéo dài một tuần. Đối với những gì gây ra sự đổ vỡ, siêu mẫu đã nói trong chương trình của MC Ellen DeGeneres: “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi luôn thức dậy vào sáng sớm và xem mạng xã hội đầu tiên. Tôi đi ngủ, check mạng xã hội là điều cuối cùng tôi làm. Tôi cảm thấy phụ thuộc vào nó nhiều nên muốn dành thời gian để nghỉ ngơi”.

Justin Bieber

Vài ngày sau khi Justin Bieber đe dọa đặt Instagram của anh ấy ở chế độ riêng tư nếu người hâm mộ không ngừng gửi lời ghét bỏ, nam ca sĩ đã giữ lời hứa và đóng tài khoản.

Justin Bieber ngừng hoạt động mạng xã hội vào ngày 16.8.2016 nhưng quay trở lại, chia sẻ các bức ảnh từ chuyến lưu diễn của anh.

Taylor Swift

Taylor Swift tuyên bố: “Mọi người có thể cần nghỉ ngơi” vào tháng 10.2015 và đăng tin bài ít hơn đáng kể trên Instagram, Twitter. Tần suất đăng bài của cô ở mức thấp nhất. Trước khi phát hành album Reputation năm 2017, Swift xóa toàn bộ thông tin trên Instagram sau đó đăng các đoạn giới thiệu ca khúc mới và thực sự trở lại mạng xã hội vào cuối năm.