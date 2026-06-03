'Spider-Man' thoát hiểm nhờ... đạo diễn Christopher Nolan

Tom Holland có quyết định mạo hiểm khi chủ động xin hoãn quay bom tấn tỉ đô để đầu quân cho đạo diễn Christopher Nolan Ảnh: Reuters

Mùa hè năm nay, người hâm mộ điện ảnh toàn cầu sẽ chứng kiến màn phủ sóng dày đặc của Tom Holland khi anh đảm nhận vai chính trong hai dự án thuộc hàng bom tấn được mong đợi nhất: The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau lịch trình ra rạp tưởng chừng như hoàn hảo này là kết quả của cuộc thương lượng nghẹt thở phía sau hậu trường mà phần thắng chỉ xuất hiện nhờ vào uy tín của đạo diễn Christopher Nolan.

Theo The Hollywood Reporter, trong bài phỏng vấn trên tạp chí GQ, Tom Holland cùng các bạn diễn Matt Damon và Robert Pattinson đã có những chia sẻ thẳng thắn về hậu trường của siêu phẩm The Odyssey. Do lịch bấm máy ban đầu của hai bộ phim trùng nhau, Holland buộc phải gọi điện thoại trực tiếp cho ông Tom Rothman, Giám đốc điều hành của Sony Pictures, để xin hoãn sản xuất phần 4 của Spider-Man.

"Tôi đã nói chuyện với Chris (đạo diễn Christopher Nolan) rằng tôi rất muốn tham gia bộ phim này, nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ phải gọi cho Sony và đối mặt với một cuộc trò chuyện vô cùng khó xử", tài tử 30 tuổi nhớ lại.

Christopher Nolan làm thay đổi cuộc chơi

May mắn cho Holland, "ông trùm" Sony đã đồng ý nhượng bộ một cách nhanh chóng. Sự nể trọng mà hãng phim dành cho dự án của Christopher Nolan chính là chìa khóa tháo gỡ thế bế tắc. Nam diễn viên lý giải: "Mọi người đều biết tiếng Chris. Phim của ông ấy sẽ không bao giờ có chuyện bị trì hoãn năm lần bảy lượt, và Sony sẽ không lo bị mất Tom tận hai năm. Nếu là một đạo diễn khác, cục diện cuộc trò chuyện có lẽ đã rẽ sang hướng rất khác".

Chính cái uy của vị đạo diễn quái kiệt đã tạo ra một phản ứng dây chuyền có lợi cho cả đôi bên. Thực tế chứng minh, dự án The Odyssey không những không kéo dài dây dưa mà còn đóng máy sớm hơn dự kiến tới 9 ngày. Đáng nói hơn, khoảng thời gian trống dôi ra từ sự dứt khoát của ê-kíp Nolan vô tình lại trở thành "pha cứu thua" ngoạn mục cho chính thương hiệu "Người nhện". Nhờ lịch trình buộc phải lùi lại, đoàn làm phim Spider-Man mới có cơ hội chiêu mộ Destin Daniel Cretton (đạo diễn của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) vào "ghế nóng" khi anh này vừa kịp trống lịch.

"Nếu không dời lịch, Destin sẽ không thể sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi khi cần. Chúng tôi cũng không thể có trọn vẹn 6 tháng để ngồi lại cùng anh ấy gọt giũa kịch bản kỹ lưỡng như hiện tại", Tom Holland hào hứng khẳng định nhờ cú rẽ hướng sang phim của Nolan mà phiên bản Spider-Man sắp tới sẽ là phần phim tốt nhất từ trước đến nay.

'The Odyssey' và 'Spider-Man': Mùa hè rực lửa của 'người nhện'

Theo kế hoạch, siêu phẩm đầu tiên trong năm nay của Holland ra rạp ngày 17.7 tới chính là The Odyssey. Bộ phim tái hiện hành trình đầy hiểm nguy của người anh hùng Odysseus (do Matt Damon thủ vai) tìm đường trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy. Trong phim, Tom Holland vào vai Telemachus, con trai của Odysseus. Sự hấp dẫn của dự án lớn đến mức tài tử Robert Pattinson cũng tiết lộ một chi tiết hài hước trên GQ rằng, khi anh ngỏ ý muốn đọc kịch bản trước khi nhận lời, đạo diễn Nolan đã ngạc nhiên thốt lên: "Cậu muốn đọc thật à? Tất cả những người khác đều gật đầu cái rụp trước khi thấy kịch bản rồi đấy".

Ngay sau đó, vào ngày 31.7, bom tấn Spider-Man: Brand New Day sẽ chính thức đổ bộ các rạp toàn cầu. Đây là phần phim thứ tư gắn liền với tên tuổi của Holland, lấy bối cảnh ngay sau đoạn kết đẫm nước mắt của Spider-Man: No Way Home (2021), thời điểm danh tính của Peter Parker đã bị xóa sạch khỏi ký ức của nhân loại.

Đặc biệt, trong cả hai dự án điện ảnh đình đám này, khán giả sẽ được gặp lại sự kết hợp ăn ý giữa Tom Holland và vị hôn thê Zendaya, bên cạnh tài tử gạo cội Jon Bernthal.