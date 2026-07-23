Spider-Man trở lại, có gì đáng trông đợi?

Bức thư tay gác lại và nỗi niềm của một Spider-Man cô độc

Đoạn trailer của Spider-Man: Brand New Day vừa tung ra đã dẫn dắt người xem tua ngược cuộn băng ký ức. Đó là lúc Peter lấy hết can đảm tiết lộ thân phận với Ned Leeds, là ánh mắt yêu thương của MJ, hay tiếng reo hò mỗi khi Người nhện xuất hiện cứu thành phố. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.

Hành trình mới đầy thử thách của Spider-Man sau biến cố đa vũ trụ Ảnh: Chụp màn hình

Chi tiết đắt giá nhất có lẽ là bức thư Peter từng chuẩn bị để gặp lại MJ sau khi thế giới đã quên mất cậu. Peter cầm tờ giấy ghi lại chuyện tình của họ, thế nhưng khi nhìn thấy MJ đang bình yên sống cuộc đời riêng, anh lặng lẽ gấp thư lại và bước đi. Peter chọn để người mình yêu được an toàn, dẫu phải chấp nhận làm những kẻ xa lạ.

Sự đổi thay ấy lật giở một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn cho câu nói kinh điển của dì May: "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao". Trách nhiệm không chỉ là lao ra chiến đấu cứu thành phố, mà còn là giữ cho bản thân không đánh mất lòng trắc ẩn giữa đời thường, tiếp tục sống tử tế khi chẳng còn ai nhớ đến mình.

Những ẩn số từ kẻ thù và lằn ranh thiện ác

Liệu sự cô độc có biến Peter thành một kẻ lạnh lùng, mang theo phẫn uất để đối đầu với các thế lực ngầm như The Hand? Hay cô đơn sẽ là bàn đạp để cậu vững tin hơn vào lý tưởng của một người hùng? Đó là ranh giới mong manh giữa việc đánh mất bản thân hay tiếp tục giữ chặt phần người.

Spider-Man đối mặt với sự cô độc và những ký ức phai nhạt sau biến cố đa vũ trụ Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh nội tâm giằng xé, sự trở lại của nhân vật Scorpion cũng tạo nên nút thắt lớn. Câu thoại đầy ẩn ý khi đối đầu với Spider-Man: "Ngươi nghĩ ta là Scorpion?", bỏ ngỏ một dấu hỏi lớn. Đó có thể chỉ là một đòn khiêu khích tâm lý, hoặc Marvel đang ngầm giấu một âm mưu lớn hơn khi danh xưng ấy chỉ còn là lớp vỏ bọc cho một thế lực vô hình thao túng.

Càng nghẹt thở hơn khi trailer đập vào mắt người xem màn chạm trán trực diện với Savage Hulk cùng câu tuyên bố lạnh gót chân: "Không có Banner. Chỉ có Hulk". Không còn sự kiểm soát của phần lý trí, Hulk giờ đây hiện nguyên hình là một cỗ máy hủy diệt bằng bản năng, đẩy Spider-Man vào những màn đu tơ, né đòn và chiến đấu trên không với áp lực ngộp thở.

Với sự đầu tư mạnh tay về kỹ xảo CGI cùng cấu trúc câu chuyện đào sâu vào bản ngã nhân vật, phần phim này hứa hẹn mang lại một Peter Parker thực thụ, gai góc và trưởng thành bậc nhất trên màn ảnh rộng.

Spider-Man: Brand New Day có suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ ngày 30.7.2026 và chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 31.7.2026.