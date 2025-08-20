Sports Festival 2025 bùng nổ với Lễ khai mạc kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật

Lễ Khai mạc Sports Festival 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23.8.2025 với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ khai mạc Sports Festival 2025 gồm ba phần chính, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và thể thao. Chương đầu tiên mang tên "Bản lĩnh thép", khắc họa "mặt trận" của các lực lượng CAND Việt Nam trong thời bình với các màn trình diễn âm thanh và ánh sáng, trống trận, đại cảnh múa và phim tư liệu "Hành trình người chiến sĩ". Tiếp nối, phần hai "Hào khí người chiến sĩ CAND" là câu chuyện về quá trình rèn luyện cùng cùng tinh thần đoàn kết và kỷ luật cao độ, sẽ được thể hiện với các tiết mục nhạc kịch và múa cờ. Chương cuối với tên gọi "Nhịp bước thể thao - Nhịp đập Tổ quốc" sẽ là những ca khúc đầy tự hào từ các nghệ sĩ trẻ và đầy nhiệt huyết: Đông Nhi, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng. Điểm nhấn kết Lễ khai mạc Sports Festival 2025 chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc trên bầu trời NovaWorld Phan Thiet. Hàng ngàn ánh sáng rực rỡ sẽ bừng sáng trên bầu trời, mở ra chuỗi sự kiện thể thao đẳng cấp và không thể bỏ lỡ.

Lễ khai mạc Sports Festival 2025 quy tụ những ca sĩ hàng đầu: Đông Nhi, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng cùng những màn trình diễn cảm xúc

Sports Festival 2025 bao gồm hơn 10 sự kiện với 6 bộ môn chính: Giải Golf Công an Nhân dân mở rộng lần thứ 1, giải chạy "Hành trình 80 năm - Vì an ninh Tổ quốc", Bắn súng đĩa bay, Tennis, Pickleball và các nội dung võ thuật như Kickboxing & Muay Thái. Ngoài thi đấu, các hoạt động giải trí và lễ hội như lễ hội ẩm thực, đêm nhạc… cũng được tổ chức xuyên suốt.

NovaWorld Phan Thiet là địa điểm đăng cai và tổ chức tất cả các hoạt động, giải đấu trong khuôn khổ Sports Festival 2025

NovaWorld Phan Thiet là địa điểm đăng cai toàn bộ sự kiện. Với hệ sinh thái tích hợp từ sân golf, khách sạn, nhà hàng đến bãi biển và quảng trường trung tâm, NovaWorld Phan Thiet đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời mang lại không gian nghỉ dưỡng chất lượng cao cho vận động viên, khách mời và du khách.

Trình diễn pháo hoa nghệ thuật là điểm nhấn đặc biệt trong đêm khai mạc Sports Festival 2025

Lễ khai mạc không chỉ khởi động chuỗi sự kiện của Sports Festival 2025 mà còn là dịp kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao đến với mọi người. NovaWorld Phan Thiet sẽ là nơi đánh dấu một mùa hội thao đầy sôi động, kết nối và đầy cảm hứng trong năm nay.