Sports Festival khuấy động NovaWorld Phan Thiet với 12 giải đấu lớn

Mùa hè NovaWorld Phan Thiet rộn rã cùng các trận tranh tài

Sau thành công ở mùa giải đầu tiên, chuỗi sự kiện thể thao Sports Festival tiếp tục được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet (P.Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động được đầu tư về nội dung lẫn trải nghiệm.

Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9.2026, Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức. Chuỗi sự kiện năm nay bao gồm 12 giải đấu thuộc nhiều bộ môn khác nhau, từ thể thao thành tích cao đến các môn phong trào đang thu hút đông đảo người tham gia, dự kiến quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và khách mời.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Liên hoan Khiêu vũ thể thao quốc tế Cúp Công an nhân dân mở rộng diễn ra từ ngày 7 - 12.7. Tiếp đó là Giải vô địch Triathlon trẻ quốc gia (U.23) từ 24 - 31.7, quy tụ các vận động viên trẻ tranh tài ở ba nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ.

Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tập trung vào đầu tháng 8 với nhiều giải đấu diễn ra đồng thời như Giải Tennis quốc tế mở rộng 35+, Giải Golf Công an nhân dân mở rộng, Giải Golf các nước ASEAN mở rộng (ASEAN Police Open Golf Tournament 2026), Giải đua xe đạp các câu lạc bộ phong trào toàn quốc và Giải chạy "Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc" dự kiến thu hút khoảng 5.000 vận động viên tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao đang phát triển mạnh như Pickleball, Bóng chuyền bãi biển, Beach Tennis và Cúp Bắn súng mùa hạ 2026 cũng sẽ diễn ra trong tháng 8, góp phần tạo nên không khí sôi động xuyên suốt mùa hè.

Đặc biệt, Lễ khai mạc Sports Festival 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 1-8 tại quảng trường Bikini Beach, với quy mô khoảng 10.000 người tham dự, kết hợp giữa nghi thức khai mạc, trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa và các hoạt động tôn vinh tinh thần thể thao.

Với hệ sinh thái "all in one", NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến Sportcation

Việc Sports Festival tiếp tục được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet được đánh giá là bước nối tiếp sau thành công của mùa đầu tiên, đồng thời phản ánh xu hướng lựa chọn các điểm đến có khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu về thi đấu, lưu trú và tổ chức sự kiện.

Với quy mô khoảng 1.000 ha, trải dài trên hơn 7 km bờ biển, NovaWorld Phan Thiet hiện sở hữu hệ thống hạ tầng phục vụ nhiều loại hình thể thao như sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống sân quần vợt, pickleball, khu bắn súng, các cung đường chạy, đạp xe cùng không gian bãi biển phục vụ các môn thể thao ngoài trời. Hệ thống lưu trú, dịch vụ và tiện ích đồng bộ cũng tạo điều kiện phục vụ số lượng lớn vận động viên và du khách trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện.

NovaWorld Phan Thiet sở hữu hệ sinh thái hoàn hảo từ thể thao - lưu trú - giải trí

Theo đại diện ban tổ chức, việc phát triển Sports Festival theo mô hình lễ hội thể thao đa môn không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng mà còn mở ra hướng phát triển mới cho loại hình du lịch thể thao (Sportcation) tại Việt Nam. Thông qua việc kết hợp thi đấu, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tại cùng một điểm đến, chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút du khách trong mùa cao điểm hè, đồng thời khẳng định vai trò của NovaWorld Phan Thiet như một trong những trung tâm tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn ở khu vực phía nam.