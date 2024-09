Spotify hướng tới kỷ lục Việt Nam về playlist âm nhạc

Sự thú vị ở những cái tên giống nhau của người Việt

Chúng ta dễ dàng bắt gặp những người cùng tên ở khắp mọi miền đất nước. Theo ước tính, có khoảng 1,6 triệu người tên Nguyên; 2,4 triệu người tên Huy; 3,9 triệu người tên Anh và 2,1 triệu người tên Khang ở Việt Nam.

Nhiều cái tên cùng âm thường có chung một gốc từ hoặc ý nghĩa, thể hiện ước vọng, mong muốn của ba mẹ dành cho con cái. Phổ biến có thể kể đến tên "Long", trong Hán Việt, "Long" chính là con rồng - biểu tượng của quyền lực và uyển chuyển. Khi đặt tên con là Long, cha mẹ như gửi gắm ước mong con sẽ trở thành một nhân vật lớn, có tầm ảnh hưởng, giống như những bậc đế vương xưa.

Mặc dù thế giới rộng lớn nhưng khi gặp một người cùng tên, chúng ta thường cảm thấy có một điểm chung bất ngờ và dễ dàng chia sẻ những câu chuyện hài hước liên quan đến cái tên của mình. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là khi khám phá ra rằng, dù có chung một cái tên, gu âm nhạc của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt.

Tên giống nhau nhưng gu nhạc hoàn toàn khác

Có một điều thú vị mà những người yêu nhạc phát hiện ra gần đây, "Long" là một trong những cái tên nam phổ biến nhất trong giới nghệ sĩ Việt.

Đầu tiên phải kể đến là Low G (Nguyễn Hoàng Long). Một nghệ sĩ trẻ có gu âm nhạc đa chiều nhưng được biết đến nhiều nhất qua những bản rap và trap với giai điệu bắt tai, lời ca cá tính và đôi chút ngông nghênh.

Cùng tên Long, nhưng Low G có gu nhạc phong phú

Tiếp đến là Emcee L (tên thật là Nguyễn Hoàng Long), một trong số thành viên của ban nhạc Da LAB. Màu sắc âm nhạc của anh khá đa dạng nhưng anh thường biến đổi bản thân mình với màu sắc Pop, R&B, Ballad.

Cùng tên Long, nhưng Emcee L nhạc Pop, R&B, Ballad

Không thể không nhắc đến WEAN (tên thật là Lê Thượng Long), một nghệ sĩ mang màu sắc Lofi Hip Hop. Đây được xem là thương hiệu âm nhạc của Wean. Anh chàng đã thành công trong việc định vị gu nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng vẫn cuốn hút.

Cùng tên Long, nhưng Wean có gu nhạc nhẹ nhàng

Chúng ta có thể thấy rằng, cùng tên chỉ là một phần "giống nhau" trong cuộc sống, và mỗi cá nhân đều sở hữu một vũ trụ âm nhạc rất khác biệt.

Không chỉ cùng tên, đôi khi cùng ban nhạc nhưng gu của mỗi thành viên cũng rất khác. Chẳng hạn như trong ban nhạc Da LAB, gu của Mpakk (Trưởng nhóm) khá đa dạng, từ nhẹ nhàng của đến sôi động. JGKid thiên về những thể loại nhạc điện tử hiện đại như house, techno, future bass. Rabbit Run có gu nhạc tươi trẻ và hiện đại hơn so với các thành viên còn lại, và Emcee L thì say đắm với hip hop và rap.

Spotify hướng về kỷ lục playlist có nhiều người cùng tên "góp nhạc" nhất

Spotify đang tạo nên một sân chơi âm nhạc vô cùng sôi động với sự kiện "Playlist cùng tên". Cụ thể, Spotify tạo ra Playlist "This is 1000 LONG's". Hàng trăm bài hát với đủ thể loại, từ những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những bản pop, rap sôi động đã được người dùng thêm vào playlist.

Nhiều khán giả tên Long đang thêm nhạc vào playlist này

Không chỉ là Long, Spotify cũng tạo ra Playlist "This is 1000 LINH's", nơi tất cả những cùng tên Linh có thể thêm nhạc vào để tự do khoe gu cá tính của mình. Bạn Hoàng Linh đã thêm bài "Từng là" để khoe gu nhạc nhẹ nhàng, bạn Khánh Linh thêm bài "Những lời hứa bỏ quên" để khoe gu nhạc "suy"... Và danh sách này vẫn không ngừng tăng lên bởi có rất nhiều fan, nghệ sĩ người Việt Nam có cùng tên Linh.

Nhiều khán giả tên Linh cũng đang thêm nhạc vào playlist This is Linh's

Cách chung sức để làm nên kỷ lục thú vị này

Thời gian chiến dịch: Từ ngày 24.9 , người dùng Spotify có thể thêm nhạc của mình vào playlist bên dưới.

Nếu bạn là Long, hãy nhấp vào Playlist "This is 1000 LONG's" (Link).

Nếu bạn là Linh, hãy nhấp vào Playlist "This is 1000 LINH's" (Link).

Tiếp đó, chỉ cần thêm bài nhạc yêu thích của mình vào playlist.

Nếu bạn chưa từng lập kỷ lục thế giới nào, thì bây giờ có thể cùng nhau "thêm nhạc" để tạo nên kỷ lục playlist cùng tên thú vị nhất với Spotify.