Spotify ra mắt trang web dành riêng cho fan K-pop

Spotify vừa ra mắt một trang dành riêng cho người hâm mộ K-pop mang tên K-Pop ON! Track. Đây là webiste cung cấp những tin tức nóng hổi nhất về thế giới K-pop, đưa khán thính giả cùng khám phá những câu chuyện hậu trường ngành công nghiệp thần tượng. Những làn sóng âm nhạc mới, nghệ sĩ mới cùng các sản phẩm của họ cũng sẽ được giới thiệu, cập nhật thông qua trang web này.

Được tuyển chọn để nâng cao trải nghiệm nghe nhạc cho người dùng, K-Pop ON! Track sở hữu kho nội dung phong phú, giúp người hâm mộ tìm hiểu sâu hơn về "vũ trụ" K-pop. Từ việc khám phá thế giới thuật ngữ K-pop rộng lớn đến cách từng bước tạo danh sách phát Spotify Blend, lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về K-pop của Spotify, cập nhật tin tức vinh danh các tài năng âm nhạc và những người hâm mộ đi đầu trong trào lưu K-pop....

Không chỉ có thiết kế giao diện thời thượng, trẻ trung, nội dung website K-Pop ON! Track còn được phân chia thành nhiều tiểu mục rất rõ ràng, tiện lợi. Như mục K-Pop Comebacks to Look Out For cập nhật thông tin mỗi tuần về những màn trở lại chấn động nhất K-pop. Hay nếu có cảm tình với nghệ sĩ, nhóm nhạc "tân binh" nào đó, người dùng có thể thêm ngay nhạc của họ vào danh sách phát cá nhân bằng cách nhấp vào trang Add These K-Pop Rookie Idol Groups to Your Playlist. Đó cũng là cách mà Spotify đưa những nghệ sĩ mới nổi trở thành tâm điểm chú ý.





Động lực ra mắt K-Pop ON! Track đến từ việc Spotify liên tục chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng trên toàn cầu về số lượt nghe các bài hát K-pop. Có thể nói, K-pop đang thống trị các bảng xếp hạng và chinh phục nhiều người nghe trên toàn thế giới, Danh sách phát nhạc K-pop của Spotify mang tên K-Pop ON! (온) đã thu hút hàng tỷ lượt nghe trực tuyến kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2014.

Bên cạnh đó, K-Pop ON! (온) hiện có hơn 3,9 triệu người theo dõi tính đến tháng 5.2022, trong đó Mỹ, Indonesia và Philippines là những nước đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia phát danh sách này nhiều nhất. Khi K-pop giờ đây không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà đã trở thành trung tâm văn hóa cho các fandom, những siêu sao, Spotify nhận định K-Pop ON! Track sẽ là một sân chơi giúp người hâm mộ có thể thực sự được hòa mình vào thế giới âm nhạc đầy sức hút này.