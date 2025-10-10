SPX Express khởi công trung tâm phân loại hàng hóa 17 hecta tại Hưng Yên

Kiến tạo những chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp mới cho ngành logistics

Tọa lạc tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ, Hưng Yên - vị trí chiến lược gắn với hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng, trung tâm phân loại hàng hóa mới được SPX thiết kế như nút giao vận hành trọng yếu trong mạng lưới logistics toàn quốc. Với tổng diện tích 170.000 m², dự án sẽ trở thành trung tâm phân loại tự động lớn nhất tại Đông Nam Á của SPX, đóng vai trò then chốt trong việc phân phối và vận chuyển hàng hóa qua nhiều tuyến vận tải khác nhau, từ nội địa cho đến xuyên biên giới.

Chia sẻ về quyết định đầu tư dự án, bà Quyên Trần - Giám đốc SPX Express Việt Nam cho biết, Hưng Yên hiện đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái logistics đa phương thức với hạ tầng ngày càng đồng bộ, hướng tới tầm nhìn trở thành trung tâm kết nối logistics liên vùng - liên tỉnh. Việc xây dựng trung tâm phân loại hàng hóa tại đây không chỉ giúp SPX tận dụng lợi thế vị trí chiến lược, mà còn phù hợp với định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực và hoàn thiện mạng lưới logistics hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng quốc gia.

Khởi công xây dựng Trung tâm phân loại hàng hóa của SPX Express tại Hưng Yên.

Đặc biệt, Trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên là dự án xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) đầu tiên tại Việt Nam của SPX Express áp dụng hệ thống cross-dock 2 tầng - một bước đột phá trong thiết kế logistics, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý và rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển hàng hóa. Với luồng giao thông hoàn toàn độc lập giữa hai tầng, cấu trúc này cho phép nhiều phương tiện cross-dock đồng thời tại 158 cửa bốc dỡ, kết nối tới hơn 700 điểm phân loại trên toàn quốc. Trung tâm còn được trang bị hệ thống phân loại tự động thế hệ mới, có khả năng phân loại và xử lý tự động lên tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Dự án do Frasers Property Vietnam thiết kế, tiếp nối thành công từ trung tâm logistics có diện tích hơn 10 hecta tại Phường Bình Dương, TP.HCM. Với các công trình trọng điểm này, SPX đã tạo nên mạng lưới logistic Bắc - Nam chiến lược, không chỉ tăng cường kết nối mà còn thể hiện định hướng đầu tư bài bản, nghiêm túc và tầm nhìn lâu dài của SPX, hướng đến kiến tạo những chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành logistics tại Việt Nam.

Khẳng định cam kết phát triển mạng lưới logistic bền vững

Bằng việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại cho Trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên, SPX sẽ cải tiến vượt bậc năng lực vận hành và hiệu suất hoạt động, qua đó xử lý và giao hàng triệu bưu kiện, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá ngày càng cao trong nước với tiêu chí Nhanh - Rẻ - An Toàn.

Bên cạnh đó, việc dự án được xây dựng tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ - nơi đã đạt chứng nhận LEED Vàng còn cho thấy cam kết của SPX trong việc thực hiện mục tiêu phát triển logistics bền vững.

Bà Quyên Trần, Giám đốc SPX Express Việt Nam cho biết dự án sẽ góp phần củng cố và phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bà Quyên Trần chia sẻ: 'Trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên là một phần rất quan trọng trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng logistics toàn diện của SPX. Cùng với mạng lưới hơn một nghìn bưu cục rộng khắp 34 tỉnh thành, các kho phân loại hàng hóa lớn, tự động hóa với công nghệ hiện đại, và sự đầu tư nghiêm túc vào con người, SPX mong muốn đồng hành và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành logistics Việt Nam'.

Buổi lễ khởi công vinh dự có sự tham dự phát biểu của ông Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá dự án thể hiện rõ sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam, và cũng là minh chứng cho niềm tin, mong muốn đầu tư và cam kết lâu dài của các doanh nghiệp Singapore, như Sea Limited và SPX Express, đối với tiềm năng và triển vọng của nền kinh tế số Việt Nam, cũng như nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tạo điều kiện phát triển lành mạnh cho cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Dự án đặt tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ - nơi đã đạt chứng nhận LEED Vàng.

Theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên vị trí Top 40 toàn cầu về Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI), 80% doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ, và hình thành ít nhất 5 trung tâm logistics hiện đại trên cả nước. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án quy mô như Trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên mang ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng chuẩn năng lực hạ tầng logistics của Việt Nam trên bản đồ khu vực.