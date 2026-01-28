Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Square Enix xác nhận thông tin quan trọng về phần ba của Final Fantasy 7 Remake

Khải Minh
Khải Minh
28/01/2026 14:16 GMT+7

Final Fantasy 7 Remake phần ba hứa hẹn thay đổi nhiều về nội dung phụ, tên chính thức đã hoàn thiện nhưng thời điểm công bố vẫn chưa được xác định.

Trong một cuộc phỏng vấn với GameSpot, đạo diễn Final Fantasy 7 RemakeFinal Fantasy 7 Rebirth, ông Naoki Hamaguchi, đã tiết lộ những thông tin quan trọng liên quan đến phần ba của loạt game. Theo đó, tên chính thức của phần cuối đã được xác định, dù chưa rõ khi nào sẽ được công bố. Bên cạnh đó, ông cũng xác nhận sự trở lại của mini-game Queen’s Blood với nhiều cải tiến.

Hamaguchi cho biết sau khi trao đổi với đạo diễn sáng tạo Tetsuya Nomura sau sự kiện Paris Games Week 2025, cả hai đã thống nhất tên gọi chính thức cho phần ba. Trước đó, tên game được rút gọn còn hai lựa chọn và dự kiến sẽ được quyết định trước năm 2026. Tuy nhiên, Square Enix chưa công bố thời điểm sẽ tiết lộ rộng rãi. Việc giữ kín thông tin tên gọi được cho là nhằm duy trì sự quan tâm của cộng đồng game thủ trong giai đoạn phát triển.

Square Enix xác nhận thông tin quan trọng về phần ba của Final Fantasy 7 Remake - Ảnh 1.

Tựa game Final Fantasy 7 Remake đã bán được hơn 7 triệu bản trên toàn cầu, bao gồm cả bản gốc và bản mở rộng Intergrade

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song song với thông tin về tựa đề, Hamaguchi cũng xác nhận sự trở lại của Queen’s Blood, mini-game thẻ bài từng được giới thiệu trong Final Fantasy 7 Rebirth. Trò chơi theo lượt trên bàn cờ 3x5 này từng nhận được phản hồi tích cực và sẽ được mở rộng thêm trong phần ba. Dù chưa có chi tiết cụ thể về các thay đổi, việc đầu tư vào một phần chơi phụ cho thấy nỗ lực của Square Enix trong việc đa dạng hóa trải nghiệm của người chơi.

Cùng thời điểm chia sẻ thông tin về phần ba, Square Enix cũng kết thúc giai đoạn độc quyền của Remake trên nền tảng PlayStation. Vào ngày 22.1, Final Fantasy 7 Remake Intergrade đã chính thức ra mắt trên Switch 2 và Xbox Series X/S. Theo thông báo từ hãng, toàn bộ loạt game Remake gồm cả Rebirth và phần ba cũng sẽ được phát hành trên hai hệ máy này trong tương lai.

Dù phần ba vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, loạt thông tin mới đã phần nào khẳng định định hướng rõ ràng của dự án. Từ việc hoàn tất tên gọi đến mở rộng nội dung mini-game, Square Enix đang cho thấy quyết tâm hoàn thiện bộ ba Final Fantasy 7 Remake một cách trọn vẹn. Người hâm mộ hiện vẫn chờ đợi thời điểm hãng công bố tên chính thức và các thông tin chi tiết khác liên quan đến phần kết của một trong những loạt game nhập vai được yêu thích nhất hiện nay.

Final Fantasy 7 Remake Square Enix Game nhập vai Tetsuya Nomura
