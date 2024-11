'Squid Game 2' gây tranh cãi vì có dàn diễn viên dính nhiều bê bối

Ngày 1.11, Squid Game 2 phát hành đoạn trailer cho mùa mới, giới thiệu một số nhân vật cũ và những người chơi mới. Người chiến thắng mùa trước, Seong Gihun (do Lee Jung Jae thủ vai) được nhìn thấy đang cố gắng dẫn dắt những người tham gia còn lại vượt qua các trò chơi hỗn loạn và chết chóc, tuy nhiên một số người trong số họ đã đứng dậy nổi loạn và chống lại anh ta.

Các gương mặt mới sẽ xuất hiện trong Squid Game 2, bao gồm: T.O.P (cựu thành viên Big Bang), Jo Yuri, Lim Si Wan và 2 nam diễn viên kỳ cựu Oh Dal Soo, Song Young Chang. Tuy nhiên, sự góp mặt của một vài diễn viên đã gây ra tranh cãi dữ dội bởi những bê bối của họ trong quá khứ.

Vào tháng 9.2000, Song Young Chang bị kết tội mua dâm vị thành niên. Truyền thông đưa tin nam diễn viên 66 tuổi đã trả 150 USD để quan hệ tình dục với một cô gái 16 tuổi 2 lần trong xe ô tô. Cuối cùng, Song Young Chang bị kết án 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế.

Nam diễn viên Song Young Chang chỉ vừa xuất hiện vài giây trong trailer đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ bởi án tích ghê tởm trong quá khứ ẢNH: KOREANBOO

Danh tiếng của Song Young Chang đã bị hoen ố nặng nề vì là người đầu tiên trong ngành giải trí Hàn Quốc bị kết tội mại dâm vị thành niên. Ông bị cấm trên các kênh phát sóng lớn như KBS, MBC và EBS. Nhưng sau khi trở về Hàn Quốc, Song Young Chang dần xuất hiện trở lại trong nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh với vai phụ.

Đầu tháng 6.2017, T.O.P bị tòa án Seoul điều tra vì hành vi sử dụng cần sa trái phép. Tại phiên tòa xét xử, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu vi phạm trong 2 năm quản chế. Đồng thời, anh cũng phải nộp phạt 12.000 won (khoảng 240.000 đồng). Mức án này khiến dư luận phẫn nộ vì quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe.

Oh Dal Soo là một diễn viên quen mặt trên các bộ phim truyền hình của Hàn Quốc ẢNH: KOREANBOO

Năm 2018, khi phong trào Me Too rộ lên mạnh mẽ trên toàn thế giới cũng là lúc bộ mặt "yêu râu xanh" của Oh Dal Soo bị vạch trần. Tháng 2 cùng năm, nam diễn viên sinh năm 1968 liên tiếp bị 2 người phụ nữ tố cáo quấy rối và cưỡng hiếp.

T.O.P (phải) bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần với bạn gái cũ Han Seo Hee tại nhà riêng ở Seoul trong tháng 10.2016 ẢNH: KOREANBOO

Dù sau khi điều tra, phía cảnh sát tuyên bố Oh Dal Soo trắng án, tuy nhiên sự nghiệp của sao nam này lúc đó gần như chạm đáy khi bị tất cả đạo diễn "gạch tên" và dư luận tẩy chay.