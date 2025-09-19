Sri Lanka phạt nặng người giữ voi trong vụ án buôn bán voi trái phép

Tòa án Tối cao Sri Lanka đã tuyên xử Niraj Roshan phạm hai tội danh là giữ một con voi con bị đánh cắp và làm giả hồ sơ để chứng minh ông có được con voi đó một cách hợp pháp, theo AFP.

Voi ở làng Pinnawala thuộc Sri Lanka vào ngày 16.2 Ảnh: AFP

Bản án bao gồm khoản tiền phạt tương đương 68.600 USD (hơn 1,8 tỉ đồng) và tịch thu con voi, được đưa ra sáu năm sau khi vụ án lần đầu tiên được đưa ra tòa.

"Đây là vụ án buôn bán voi trái phép đầu tiên được đệ trình lên tòa án Sri Lanka", một công tố viên phát biểu trước tòa, đồng thời kêu gọi một bản án răn đe để ngăn chặn những hành vi tương tự. Bảy nghi phạm khác đã không bị kết tội do thiếu bằng chứng.

Khi vụ án được xét xử, các chuyên gia về động vật hoang dã ước tính rằng khoảng 40 con voi con đã bị đánh cắp khỏi đàn trong hơn một thập niên và được bán với giá khoảng 125.000 USD/con. Hoạt động này phần lớn đã chấm dứt khi chính phủ mới ở Sri Lanka nhậm chức vào năm 2015 và phát động một cuộc truy quét.

Tuy nhiên, ông Gotabaya Rajapaksa, từng giữ chức tổng thống Sri Lanka trong một thời gian ngắn từ năm 2019, đã bãi bỏ một số vụ án trộm voi khác, nhưng các cáo buộc chống lại Roshan vẫn được tiếp tục.

Bản thân ông Rajapaksa đã nuôi hai chú voi con tại dinh thự chính thức của mình khi ông phục vụ trong chính quyền của anh trai ông từ năm 2005-2015, theo AFP.

Trong giới siêu giàu Sri Lanka, việc sở hữu một chú voi con được coi là biểu tượng địa vị tối cao, và voi con thường được nuôi bởi giới quý tộc.

Việc buôn bán voi con một cách bất hợp pháp bị cho là nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm quần thể voi ở Sri Lanka. Các nhà bảo tồn lưu ý rằng những người muốn bắt voi con thường giết chết voi mẹ trước.

Xung đột giữa người và voi ngày càng leo thang cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 400 con voi và 200 người mỗi năm trong 5 năm qua. Sri Lanka hiện có khoảng 7.000 con voi hoang dã, vốn được coi là báu vật quốc gia, một phần do ý nghĩa của chúng trong văn hóa Phật giáo, theo AFP.