Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sri Lanka phạt nặng người giữ voi trong vụ án buôn bán voi trái phép

Văn Khoa
Văn Khoa
19/09/2025 17:16 GMT+7

Tòa án Tối cao Sri Lanka ngày 19.9 đã tuyên án 15 năm tù giam đối với một người giữ voi, trong vụ án mang tính bước ngoặt liên quan đến nạn buôn bán động vật hoang dã được bảo vệ bởi luật môi trường nghiêm ngặt.

Tòa án Tối cao Sri Lanka đã tuyên xử Niraj Roshan phạm hai tội danh là giữ một con voi con bị đánh cắp và làm giả hồ sơ để chứng minh ông có được con voi đó một cách hợp pháp, theo AFP.

Sri Lanka phạt người giữ voi 15 năm tù trong vụ án buôn bán voi trái phép - Ảnh 1.

Voi ở làng Pinnawala thuộc Sri Lanka vào ngày 16.2

Ảnh: AFP

Bản án bao gồm khoản tiền phạt tương đương 68.600 USD (hơn 1,8 tỉ đồng) và tịch thu con voi, được đưa ra sáu năm sau khi vụ án lần đầu tiên được đưa ra tòa.

"Đây là vụ án buôn bán voi trái phép đầu tiên được đệ trình lên tòa án Sri Lanka", một công tố viên phát biểu trước tòa, đồng thời kêu gọi một bản án răn đe để ngăn chặn những hành vi tương tự. Bảy nghi phạm khác đã không bị kết tội do thiếu bằng chứng.

Khi vụ án được xét xử, các chuyên gia về động vật hoang dã ước tính rằng khoảng 40 con voi con đã bị đánh cắp khỏi đàn trong hơn một thập niên và được bán với giá khoảng 125.000 USD/con. Hoạt động này phần lớn đã chấm dứt khi chính phủ mới ở Sri Lanka nhậm chức vào năm 2015 và phát động một cuộc truy quét.

Tuy nhiên, ông Gotabaya Rajapaksa, từng giữ chức tổng thống Sri Lanka trong một thời gian ngắn từ năm 2019, đã bãi bỏ một số vụ án trộm voi khác, nhưng các cáo buộc chống lại Roshan vẫn được tiếp tục.

Bản thân ông Rajapaksa đã nuôi hai chú voi con tại dinh thự chính thức của mình khi ông phục vụ trong chính quyền của anh trai ông từ năm 2005-2015, theo AFP.

Trong giới siêu giàu Sri Lanka, việc sở hữu một chú voi con được coi là biểu tượng địa vị tối cao, và voi con thường được nuôi bởi giới quý tộc.

Việc buôn bán voi con một cách bất hợp pháp bị cho là nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm quần thể voi ở Sri Lanka. Các nhà bảo tồn lưu ý rằng những người muốn bắt voi con thường giết chết voi mẹ trước.

Xung đột giữa người và voi ngày càng leo thang cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 400 con voi và 200 người mỗi năm trong 5 năm qua. Sri Lanka hiện có khoảng 7.000 con voi hoang dã, vốn được coi là báu vật quốc gia, một phần do ý nghĩa của chúng trong văn hóa Phật giáo, theo AFP.

Tin liên quan

Malaysia tìm giải pháp sau khi voi con bị xe tông chết vì băng ngang xa lộ

Malaysia tìm giải pháp sau khi voi con bị xe tông chết vì băng ngang xa lộ

Sau khi mạng xã hội lan truyền những hình ảnh thương tâm cho thấy một voi mẹ cố gắng nhiều giờ liền để cứu voi con bị xe tải tông chết ở Malaysia, dư luận nước này đang vận động chính phủ xây dựng lối riêng cho động vật hoang dã băng ngang xa lộ.

Voi con bị xe tải cán chết, voi mẹ tuyệt vọng tìm cách cứu

Khám phá thêm chủ đề

Voi người giữ voi Sri Lanka Niraj Roshan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận