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Thế giới

Sri Lanka tuyên tử hình cựu lãnh đạo cảnh sát, quốc phòng về vụ đánh bom 2019

Văn Khoa
Văn Khoa
Tòa án Tối cao Sri Lanka ngày 31.7 tuyên án tử hình đối với cựu chỉ huy cảnh sát và một cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng liên quan đến vụ đánh bom ngày Lễ Phục sinh năm 2019, khiến hơn 260 người chết.

Cựu Tổng thanh tra Cảnh sát Pujith Jayasundara và cựu Thư ký Bộ Quốc phòng Hemasiri Fernando đã bị kết tội tắc trách hình sự, tạo điều kiện cho các vụ đánh bom nói trên xảy ra, và bị hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao tuyên án tử hình hôm 31.7. Họ có quyền kháng cáo phán quyết này, theo AP.

Sri Lanka xử tử cựu cảnh sát trưởng, cựu quan chức về vụ đánh bom 2019 - Ảnh 1.

Cảnh sát Sri Lanka áp giải cựu Thư ký Bộ Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando (đứng giữa, bên trái) và cựu Cảnh sát trưởng Pujith Jayasundara (đứng giữa, bên phải) rời khỏi tòa án ở Colombo (Sri Lanka) vào ngày 31.7

Ảnh: AP

Án tử hình được đưa ra dựa trên quyết định của đa số thành viên hội đồng xét xử. Theo đó, 2 thẩm phán đồng thuận, trong khi một thẩm phán đưa ra ý kiến bất đồng, cho rằng cả hai nên được tuyên trắng án.

Tại Sri Lanka, án tử hình thường đồng nghĩa với án tù chung thân do quốc gia này đã tạm hoãn thi hành án tử hình từ năm 1976. Tổng thống đương nhiệm Anura Kumara Dissanayake ủng hộ việc duy trì lệnh tạm hoãn này.

Các vụ đánh bom vào năm 2019 diễn ra gần như đồng loạt, nhắm vào 3 khách sạn du lịch và 3 nhà thờ, khiến 42 người nước ngoài thiệt mạng. Một ủy ban quốc hội kết luận rằng các quan chức cảnh sát và tình báo đã không hành động trước những cảnh báo tình báo liên tục về những vụ tấn công đó.

Hai nhóm Hồi giáo cực đoan tại Sri Lanka bị cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom đó, và không còn ai trong số những người bị được cho là trực tiếp tham gia còn sống. Các phiên tòa riêng biệt đang được tiến hành đối với những người bị cáo buộc có liên quan đến các thủ phạm.

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo Sri Lanka cho rằng những người bị xác định là thủ phạm cho đến nay không phải là những kẻ chủ mưu, và khẳng định có một âm mưu lớn hơn đằng sau các cuộc tấn công năm 2019.

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