SRT Group - Đối tác chiến lược toàn diện Sun Group 2025 và dấu ấn thị trường

SRT Group được Sun Group vinh danh là Đối tác Chiến lược Toàn diện 2025 ẢNH: SRT GROUP

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, việc một đơn vị phân phối duy trì được vai trò dẫn dắt không chỉ đến từ kết quả kinh doanh, mà còn được thể hiện qua năng lực triển khai thực chiến, độ tin cậy của hệ thống và sự ghi nhận nhất quán từ chủ đầu tư cũng như thị trường. Việc SRT Group tiếp tục được Sun Group tin tưởng lựa chọn đồng hành ở vai trò đối tác chiến lược toàn diện được giới chuyên môn đánh giá là dấu mốc quan trọng, phản ánh rõ năng lực tổ chức và tầm vóc của doanh nghiệp.

Sự kiện tri ân và vinh danh đại lý của Sun Group thu hút đông đảo khách mời tham gia ẢNH: SRT GROUP

Từ góc nhìn thị trường, SRT Group được xem là một trong những đơn vị phân phối bất động sản cao cấp dẫn đầu tại Việt Nam, không chỉ bởi doanh số mà còn bởi khả năng triển khai đồng bộ, kỷ luật vận hành và tốc độ thực thi. Doanh nghiệp tạo khác biệt nhờ tư duy chiến lược rõ ràng, tinh thần tiên phong và khả năng hành động quyết liệt trên nền tảng hệ thống được chuẩn hóa, qua đó góp phần định hình những chuẩn mực mới cho thị trường phân phối bất động sản cao cấp.

SRT Group ghi dấu ấn bằng thành tích kinh doanh nổi bật và bản lĩnh vững vàng của một đại lý giữ vai trò dẫn dắt hệ thống ẢNH: SRT GROUP

Bên cạnh năng lực thị trường, SRT Group cũng được đánh giá cao ở chiến lược phát triển con người. Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc đề cao kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần chủ động, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên viên không ngừng nâng cao tư duy thị trường, năng lực tư vấn và khả năng quản trị khách hàng. Đây chính là nền tảng giúp SRT Group duy trì được sức bền tổ chức và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

SRT Group đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng vận hành trong năm 2026 ẢNH: SRT GROUP

Với các chủ đầu tư và đối tác, SRT Group được nhìn nhận là tổ chức phân phối sở hữu năng lực triển khai thực chiến ở quy mô lớn, đủ sức đồng hành cùng những dự án có yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Phong cách vận hành quyết liệt nhưng nghiêm túc trong cam kết, cùng hệ thống đã được kiểm chứng qua thực tiễn, giúp doanh nghiệp không chỉ đạt được các mục tiêu ngắn hạn mà còn tạo dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Tọa đàm "Chia sẻ kế hoạch kinh doanh 2026" trong khuôn khổ sự kiện tri ân và vinh danh đại lý của Sun Group ẢNH: SRT GROUP

Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, SRT Group từng bước hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên nội lực tổ chức và con người. Năm 2024 được xem là giai đoạn bản lề, tạo tiền đề để đến năm 2025 doanh nghiệp chính thức khẳng định vị thế với mức tăng trưởng doanh số gấp gần 4 lần so với năm trước. Bước sang năm 2026, SRT Group đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng vận hành và khẳng định vai trò đối tác chiến lược, hướng tới việc kiến tạo giá trị dài hạn cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.

Tìm hiểu về SRT Group tại: https://srtgroup.vn/