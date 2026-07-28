SSD 500GB còn đủ cho PC gaming khi game AAA ngày càng nặng?

500GB không còn "dư dả" như trước

Người dùng không thể sử dụng toàn bộ 500GB để cài game. Sau khi dành chỗ cho hệ điều hành, phần mềm và khoảng trống cần thiết để SSD hoạt động ổn định, dung lượng còn lại sẽ giảm đáng kể.

Một game AAA có thể chiếm hơn 100GB, chưa tính bản cập nhật, DLC hoặc gói đồ họa. Vì vậy, chỉ vài tựa game lớn cũng đủ khiến ổ đĩa trên máy tính gaming nhanh đầy.

Khi nào 500GB vẫn đủ?

Dung lượng 500GB vẫn phù hợp nếu bạn chủ yếu chơi game eSports, game online nhẹ hoặc chỉ cài một đến hai game AAA cùng lúc. Đây cũng là lựa chọn tiết kiệm cho người sẵn sàng thường xuyên xóa và tải lại game.

1TB đang thành lựa chọn an tâm hơn

Nếu muốn cài nhiều game, lưu video, dữ liệu cá nhân và hạn chế việc quản lý dung lượng liên tục, SSD 1TB sẽ thoải mái hơn. Mức này cũng phù hợp với người dự định sử dụng PC gaming trong vài năm.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm PC gaming đang được bán với mức giá tốt, có hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành chính hãng. Người dùng nên ưu tiên mẫu có SSD 1TB hoặc hỗ trợ nâng cấp ổ cứng giúp hạn chế tình trạng thiếu dung lượng khi game ngày càng nặng, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.