Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

SSD 500GB còn đủ cho PC gaming khi game AAA ngày càng nặng?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

SSD 500GB từng là lựa chọn phổ biến cho PC gaming, nhưng hiện không còn dư dả khi nhiều game AAA đã vượt mốc 100GB.

500GB không còn "dư dả" như trước

Người dùng không thể sử dụng toàn bộ 500GB để cài game. Sau khi dành chỗ cho hệ điều hành, phần mềm và khoảng trống cần thiết để SSD hoạt động ổn định, dung lượng còn lại sẽ giảm đáng kể.

Một game AAA có thể chiếm hơn 100GB, chưa tính bản cập nhật, DLC hoặc gói đồ họa. Vì vậy, chỉ vài tựa game lớn cũng đủ khiến ổ đĩa trên máy tính gaming nhanh đầy.

Khi nào 500GB vẫn đủ?

Dung lượng 500GB vẫn phù hợp nếu bạn chủ yếu chơi game eSports, game online nhẹ hoặc chỉ cài một đến hai game AAA cùng lúc. Đây cũng là lựa chọn tiết kiệm cho người sẵn sàng thường xuyên xóa và tải lại game.

SSD 500GB còn đủ cho PC gaming khi game AAA ngày càng nặng?- Ảnh 1.

1TB đang thành lựa chọn an tâm hơn

Nếu muốn cài nhiều game, lưu video, dữ liệu cá nhân và hạn chế việc quản lý dung lượng liên tục, SSD 1TB sẽ thoải mái hơn. Mức này cũng phù hợp với người dự định sử dụng PC gaming trong vài năm.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm PC gaming đang được bán với mức giá tốt, có hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành chính hãng. Người dùng nên ưu tiên mẫu có SSD 1TB hoặc hỗ trợ nâng cấp ổ cứng giúp hạn chế tình trạng thiếu dung lượng khi game ngày càng nặng, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

SSD 500GB SSD 500GB còn đủ cho PC gaming khi game AAA ngày càng nặng Thế Giới Di Động

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận