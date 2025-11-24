Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Mỗi bước chạy là một hành động sẻ chia

24/11/2025 20:00 GMT+7

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 vừa là sân chơi thử thách thể lực cho các vận động viên, vừa là hành trình kết nối cộng đồng. Bên cạnh tinh thần thể thao, giải truyền tải thông điệp 'chạy vì cộng đồng' qua các chương trình thiện nguyện, nâng cao nhận thức về sức khỏe, và tạo dựng môi trường sống lành mạnh.

Thể thao điểm khởi đầu cho những hành động thiết thực

Tinh thần "chạy vì cộng đồng" được hiện thực hóa tại mùa giải 2025 diễn ra ở Hà Nội vào ngày 8 - 9.11, với sự tham gia của hơn 15.000 vận động viên trong và ngoài nước, trong đó có 2.500 VĐV quốc tế từ gần 70 quốc gia. Giải chạy không chỉ giúp các vận động viên chinh phục các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, mà còn biến mỗi bước chạy thành hành động sẻ chia thiết thực.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 quy tụ hơn 15.000 vận động viên, vừa chinh phục các cự ly đầy thử thách, vừa lan tỏa thông điệp "chạy vì cộng đồng" trên khắp Hà Nội

Các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, tiếp nhận giá trị sống tích cực và tinh thần sẻ chia ngay từ tuổi nhỏ

Giải chạy còn mở cự ly 2.1 km dành cho trẻ em, giúp các em rèn luyện thể lực và hình thành thói quen sống lành mạnh từ sớm. Hoạt động này còn tạo cơ hội để phụ huynh cùng con tham gia trải nghiệm, nâng cao ý thức về sức khỏe và tinh thần sẻ chia, đồng thời giúp các em tiếp cận với vận động bài bản trong một môi trường an toàn và bổ ích.

Là nhà tài trợ chính, Standard Chartered định hướng Marathon là cầu nối giữa thể thao và các hoạt động cộng đồng, tạo cơ hội để mọi vận động viên và gia đình tham gia vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lan tỏa những giá trị xã hội tích cực.

Standard Chartered nối dài tinh thần CSR từ mỗi bước chạy

Với hơn 120 năm hiện diện tại Việt Nam, Standard Chartered tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi xây dựng giải marathon như một nền tảng CSR. Giải chạy 2025 tập trung vào ba trụ cột chính: sức khỏe cộng đồng, giáo dục và môi trường sống lành mạnh.

Chiến dịch "Giải chạy không khói thuốc", phối hợp cùng Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, là minh chứng rõ nét. Thông điệp giáo dục về sống khỏe được truyền tải xuyên suốt đường chạy qua signage, video, tình nguyện viên và màn hình LED tại các thành phố lớn, tiếp cận hàng triệu người dân.

Mỗi bước chạy tại Standard Chartered Marathon 2025 góp phần vào các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức về sức khỏe và môi trường sống lành mạnh

Ngoài ra, Standard Chartered Marathon 2025 áp dụng mô hình sự kiện xanh, giảm chất thải nhựa, sử dụng vật dụng phân hủy sinh học và khuyến khích vận động viên tái sử dụng chai cá nhân. Các biện pháp này vừa bảo vệ môi trường vừa truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội tới người tham gia.

Đại diện Standard Chartered Việt Nam nhấn mạnh, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao, mà là hành trình tạo ra tác động tích cực lâu dài. Mỗi bước chạy đều gắn liền với việc nâng cao nhận thức về sức khỏe, giáo dục và môi trường. Bằng cách kết hợp thể thao với CSR, ngân hàng khẳng định vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, bền vững và gắn kết hơn.

Qua hai mùa giải, Standard Chartered Marathon đã chứng minh rằng thể thao có thể trở thành động lực mạnh mẽ để lan tỏa giá trị xã hội. Đây là nơi các vận động viên chinh phục giới hạn bản thân đồng thời là điểm chạm để cộng đồng cùng nhau hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, tích cực và giàu sẻ chia.

Xem thêm bình luận