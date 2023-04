Theo The Verge, Star Wars Jedi: Survivor của EA đã được đánh giá cao và sự hài lòng của đại đa số người chơi khi trải nghiệm trên PlayStation 5. Nhưng hiện tại tựa game Star Wars mới nhất đang sự cố lớn trên PC.

Theo đó, chỉ một ngày sau khi ra mắt, có đến 63% lượng đánh giá trò chơi trên Steam là tiêu cực, nhiều người phàn nàn rằng ngay cả những hệ thống PC có cấu hình cao cấp cũng không thể chạy trò chơi một cách ổn định.

Star Wars Jedi: Survivor 'gặp hạn' trên nền tảng PC EA

Và giờ đây, nhà phát hành EA bắt đầu thừa nhận vấn đề đang diễn ra: "Chúng tôi biết rằng Star Wars Jedi: Survivor không hoạt động theo tiêu chuẩn của chúng tôi đối với người chơi PC", một tweet từ tài khoản EA Star Wars chính thức cho biết.

Công ty hứa hẹn sẽ nhanh chóng giải quyết sự cố và đang nghiên cứu các bản sửa lỗi. Nhưng công ty có vẻ cũng ngụ ý rằng người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều và cảnh báo rằng có được giải pháp toàn diện cho hiệu suất của PC là điều không thể.

Trường hợp của Star Wars Jedi: Survivor tương tự như những gì The Last of Us Part I phiên bản PC từng gặp phải. Trò chơi này đã trì hoãn nhiều lần để hoàn thiện chất lượng và nhưng lại được ra mắt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đến nỗi nó phải hứng chịu hàng loạt đánh giá "mostly negative – đa số là tiêu cực" trên Steam.

Ngoài ra, Rock Paper Shotgun cũng báo cáo rằng trò chơi cũng là ‘một mớ hỗn độn’ trên Steam Deck. Nhiều người chơi trên Deck tỏ ra đáng tiếc vì phiên bản gốc Star Wars Jedi: Fallen Order cũng từng ra mắt trên máy chơi game của Valve nhưng lại hoạt động khá tốt. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc EA có sửa lỗi cho phiên bản trên Steam Deck hay không.