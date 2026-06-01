'Star Wars' nếm trái đắng, phim kinh dị 'kinh phí thấp' đại náo phòng vé

Được đầu tư kinh phí lên đến 165 triệu USD, The Mandalorian and Grogu lại chịu lép vế hoàn toàn trước các đối thủ kinh dị kinh phí thấp Ảnh: Reuters

Theo Variety, Backrooms của hãng A24 đã có màn ra mắt chấn động khi ẵm trọn 81 triệu USD từ 3.442 rạp chiếu khu vực Bắc Mỹ chỉ trong tuần đầu tiên. Cùng lúc đó, Obsession (Focus Features) dù đã bước sang tuần thứ ba phát hành vẫn giữ phong độ đáng gờm với 26,4 triệu USD, chính thức vượt mốc 100 triệu USD tại thị trường nội địa. Điều đáng nói, cả hai tác phẩm này đều được "nhào nặn" bởi các ngôi sao bước ra từ YouTube với mức kinh phí sản xuất "rẻ đến giật mình", đập tan mọi công thức làm phim bom tấn truyền thống và thổi bay cả "đế chế" Star Wars ra khỏi hào quang phòng vé.

"Cú hích này như một liều doping cho toàn ngành điện ảnh. Rõ ràng đang có một tệp khán giả hoàn toàn mới và họ khao khát thứ nội dung khác biệt này", nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations nhận định.

"Cú ngã ngựa" của đế chế Star Wars

Sự bùng nổ của các hiện tượng mạng đã đẩy "ông lớn" Disney vào thế báo động. Bom tấn ngoại truyện của vũ trụ Star Wars - The Mandalorian and Grogu, bất ngờ ngã ngựa khi doanh thu giảm tới 70%. Dù được ưu ái xếp nhiều suất chiếu hơn nhưng phim phải ngậm ngùi đứng vị trí thứ ba, nhìn hai "đàn em" kinh dị chiếm sóng. Sự sụt giảm này cho thấy thương hiệu "Chiến tranh giữa các vì sao" dường như đang mất dần sức hút với khán giả trẻ, chỉ còn giữ chân được một lượng người hâm mộ trung thành lớn tuổi.

Nhìn lại hiện tượng Backrooms, bộ phim được đạo diễn bởi Kane Parsons, một chàng trai chỉ mới 20 tuổi. Chuyển thể từ loạt phim ngắn gây sốt trên YouTube của chính mình, Parsons đã tạo ra một không gian kinh dị tâm lý nghẹt thở, thu về 118 triệu USD trên toàn cầu tính đến hiện nay.

Với kinh phí vỏn vẹn khoảng 10 triệu USD, phim lập tức trở thành một trong những dự án sinh lời nhất năm 2026, phá vỡ kỷ lục mở màn của chính hãng A24 từng lập trước đó với Civil War (25,5 triệu USD). Thống kê từ PostTrak cho thấy, có tới 85% lượng khán giả đến rạp xem Backrooms là dưới 35 tuổi.

Không riêng gì Parsons, xu hướng các YouTuber "tấn công" màn ảnh rộng đang định hình lại cuộc chơi tại Hollywood. Theo dữ liệu từ Comscore, việc những nhà sáng tạo nội dung số sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ tự đầu tư, phân phối phim đang tạo ra quy trình sản xuất chưa từng có tiền lệ. Chẳng hạn như Obsession, bộ phim có kinh phí vỏn vẹn 1 triệu USD nhưng hiện đã bỏ túi 148 triệu USD toàn cầu, trở thành phim có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử hãng Focus Features. Nhà sản xuất lừng danh Jason Blum phấn khích chia sẻ trên trang cá nhân: "Thật là một thời điểm tuyệt vời để làm phim kinh dị".

Ở diễn biến khác của phòng vé, bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ khi gom thêm 11,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 851,3 triệu USD và đang áp sát kỷ lục của Bohemian Rhapsody. Ngược lại, những tân binh như phim hài gia đình The Breadwinner (Sony) hay phim chiến tranh Pressure (Focus Features) lại chịu cảnh ảm đạm khi không đạt được kỳ vọng doanh thu.

Thị trường rạp chiếu từ đây đến cuối năm sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi hàng loạt "vũ khí hạng nặng" chuẩn bị xuất kích. Từ Disclosure Day của Steven Spielberg, Toy Story 5 của Pixar cho đến The Odyssey của Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day của Sony. Giới chuyên môn kỳ vọng mùa phim này có thể mang về 4 tỉ USD, cột mốc cực kỳ ý nghĩa hậu đại dịch.