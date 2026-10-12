Starbucks Việt Nam: 'Lớn lên cùng cộng đồng'

Starbucks Vietnam mở rộng hoạt động tại Việt Nam song song với các chương trình hướng tới cộng đồng địa phương





Lớn lên cùng Việt Nam

Một cửa hàng Starbucks rất khác vừa xuất hiện giữa TP.HCM. Nằm trong con hẻm trên đường Cao Thắng, P.Bàn Cờ, cửa hàng có những chiếc tạp dề xanh và mùi cà phê quen thuộc, nhưng cách con người kết nối với nhau lại thêm một ngôn ngữ khác: ánh mắt, cử chỉ và đôi bàn tay thay lời nói. Ở đây, đội ngũ nhân viên là người Điếc, khiếm thính đứng sau quầy pha chế, nhiệt thành phục vụ khách hàng như các đồng nghiệp khác. Đây là "Signing Store" - cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên của Starbucks Vietnam, với gần một nửa đội ngũ là người Điếc hoặc khiếm thính; không gian và quy trình vận hành cũng được điều chỉnh để thuận tiện cho việc giao tiếp với khách hàng.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên của Starbucks Vietnam tại TP.HCM, tạo thêm cơ hội việc làm cho người Điếc và khiếm thính

Kể từ cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM cách đây 13 năm, tính đến đầu năm 2026, Starbucks Vietnam đã chạm mốc 150 cửa hàng. Đáng chú ý, mạng lưới đã tăng gần 46% so với 103 cửa hàng vào cuối năm 2023. Quá trình mở rộng không còn bó hẹp trong những cửa hàng tiêu chuẩn mà đi cùng nhiều thử nghiệm mới, từ Starbucks Reserve, Reserve & Mixology Bar, Starbucks Truck đến các cửa hàng gắn liền với trải nghiệm điểm đến. Tháng 3.2026, thương hiệu cũng mở cửa hàng trên đỉnh Fansipan - cửa hàng cà phê cao nhất châu Á, đưa không gian cà phê quốc tế vào một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam. Cùng với việc mở rộng mô hình cửa hàng, Starbucks cũng thể hiện mức độ bản địa hóa rõ hơn ở sản phẩm khi phát triển danh mục trà sữa riêng dành cho thị trường Việt Nam trong năm 2026.

Một cánh cửa cho những cơ hội mới

Ý tưởng về "Signing Store", theo đại diện Starbucks Vietnam, được bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị, đó là làm thế nào để người Điếc không chỉ được chào đón với tư cách khách hàng mà còn có thể trở thành một phần của đội ngũ? Đằng sau câu hỏi ấy là mong muốn tạo ra một nơi làm việc mà sự khác biệt trong khả năng nghe hay giao tiếp không phải là rào cản. "Chúng tôi tin rằng cơ hội hòa nhập bền vững nhất là khi một người có thể tiếp cận một công việc phù hợp, được đào tạo, có thu nhập và có cơ hội phát triển nghề nghiệp như những nhân viên khác", đại diện Starbucks Vietnam chia sẻ. Bởi vậy, việc phát triển cửa hàng Signing Store không đơn thuần là tuyển một nhóm nhân viên Điếc vào cửa hàng mà trước đó còn là quá trình tuyển dụng, đào tạo, cách giao tiếp và phối hợp trong từng ca làm việc để xây dựng một môi trường mà những Deaf Partner có thể trở thành một phần của đội ngũ.

Một công việc không chỉ mang lại một khoản thu nhập, đi cùng nó là kỹ năng, trải nghiệm, sự tự tin, những mối quan hệ và khả năng xây dựng một con đường nghề nghiệp lâu dài. Với nhóm lao động vẫn còn phải đối mặt với không ít rào cản khi tìm kiếm việc làm, cơ hội ấy mang một ý nghĩa khác. Chưa đặt ra con số cụ thể về số Signing Store tiếp theo, nhưng đại diện Starbucks Vietnam cho biết đang đánh giá khả năng nhân rộng mô hình. Doanh nghiệp muốn mỗi bước mở rộng đều đi cùng với sự chuẩn bị về đội ngũ, đào tạo và vận hành, để những cửa hàng sau này không chỉ mang một cái tên ý nghĩa mà thực sự tạo ra những cơ hội việc làm bền vững. Nếu điều đó trở thành hiện thực, cửa hàng nhỏ trong con hẻm Cao Thắng có thể chỉ là điểm khởi đầu cho nhiều cánh cửa khác.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu "Signing Store" là câu chuyện mới nhất của thương hiệu, nhưng tinh thần đồng hành cùng cộng đồng đã xuất hiện trong hành trình Starbucks tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Trong hơn 13 năm hoạt động, các chương trình cộng đồng đã trải rộng từ giáo dục, trẻ em, nước sạch, sinh kế, đào tạo nghề đến các hoạt động tình nguyện có sự tham gia trực tiếp của nhân viên. Một trong những chương trình được duy trì qua nhiều năm đó là hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận "Planet Water Foundation", đưa hệ thống tháp lọc nước sạch "AquaTower" đến những trường học và cộng đồng còn gặp khó khăn trong tiếp cận nước sạch. Mỗi "AquaTower" có khả năng lọc khoảng 1.000 lít nước an toàn mỗi giờ. Riêng năm 2024, Starbucks Vietnam và quỹ từ thiện "The Starbucks Foundation" đã hỗ trợ bốn hệ thống tại Việt Nam. Sau bão Yagi, những hệ thống lọc nước tiếp tục được đưa tới Yên Bái để hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các Starbucks Partner tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ nước sạch đến hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề

Một tháp lọc nước thực sự có ý nghĩa khi nhiều năm sau đó học sinh vẫn có nước sạch để uống mỗi ngày; một chương trình giáo dục có ý nghĩa khi những kiến thức được hình thành thành thói quen; một chương trình đào tạo nghề chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi người trẻ có thể sử dụng kỹ năng của mình để tìm kiếm công việc và tự đứng trên đôi chân của chính mình. Tư duy đó cũng được nối dài tại "Community Store" - cửa hàng cộng đồng đầu tiên của Starbucks ở Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội. Thông qua mô hình này, hoạt động của một cửa hàng được kết nối với REACH, tổ chức xã hội hỗ trợ đào tạo nghề, kỹ năng và cơ hội việc làm cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Khi trách nhiệm cộng đồng trở thành một phần của tăng trưởng

Sau hơn 13 năm tại Việt Nam, Starbucks Vietnam hiểu rằng một doanh nghiệp hoạt động trong thời gian dài, điều quan trọng không chỉ là doanh nghiệp đã phát triển như thế nào, mà còn là doanh nghiệp đã có thể đóng góp gì cho cộng đồng nơi mình hoạt động. "Community Store" là một cửa hàng kinh doanh nhưng đồng thời kết nối nguồn lực trở lại với cộng đồng; "Signing Store" vẫn phục vụ cà phê mỗi ngày, nhưng bên trong hoạt động kinh doanh thông thường ấy là các vị trí việc làm dành cho người Điếc. Những thành viên trong gia đình Starbucks Vietnam vẫn thực hiện công việc thường nhật tại cửa hàng, nhưng cũng có thể trở thành tình nguyện viên ở một trường học xa xôi. Khi đó, kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng không còn là hai đường thẳng song song. Sự phát triển của doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực để đóng góp cho cộng đồng, trong khi việc gắn bó với cộng đồng lại giúp một thương hiệu quốc tế hiểu sâu hơn nơi mình đang hoạt động, những con người mình phục vụ và xã hội mà mình muốn trở thành một phần trong đó.