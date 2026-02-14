Starlink được cấp phép, sẵn sàng phủ sóng internet vệ tinh tại Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), quá trình cấp phép cho Starlink đã hoàn tất các bước thẩm định pháp lý về tài nguyên vô tuyến. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được phép triển khai 4 trạm cổng kết nối mặt đất (gateway) và cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Cơ quan quản lý khẳng định quá trình triển khai sẽ diễn ra bài bản, có kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm không gây nhiễu sóng và tuân thủ tuyệt đối quy định về tài nguyên tần số. Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi văn bản yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương phối hợp giám sát hoạt động này theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ internet vệ tinh được kỳ vọng xóa các "vùng lõm sóng" ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo... Ảnh: Starlink

Đây là bước tiến quan trọng sau khi Starlink nhận giấy phép thí điểm dịch vụ vào tháng 4.2025, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam chấp thuận thử nghiệm internet vệ tinh. Tập đoàn SpaceX sau đó đã hoàn tất việc lập pháp nhân tại Việt Nam để nộp hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ thương mại. Dù đã có giấy phép tần số, Starlink hiện chưa công bố thời điểm chính thức mở bán dịch vụ tới người dùng trong nước.

Sự góp mặt của mạng lưới vệ tinh LEO (quỹ đạo tầm thấp) được đánh giá là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho hạ tầng viễn thông quốc gia. Hiện tại, internet mặt đất ở Việt Nam chủ yếu dựa vào cáp quang và các trạm thu phát sóng 4G, 5G của Viettel, VNPT hay MobiFone. Dù đáp ứng tốt nhu cầu tại các đô thị đông dân, hạ tầng truyền thống lại bộc lộ nhiều hạn chế về chi phí xây dựng, vận hành khi phải vươn tới các địa hình đồi núi phức tạp hay vùng biển đảo.

Hệ thống Starlink giải quyết triệt để bài toán "vùng lõm" sóng này. Bằng việc duy trì mạng lưới hơn 6.000 vệ tinh ở độ cao chỉ từ 160 đến dưới 2.000 km so với mực nước biển, kết hợp sử dụng các băng tần Ku (10 - 15 GHz), Ka (18 - 30 GHz), E (70 - 80 GHz), Starlink mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu từ 50 đến 500 Mbps. Đặc biệt, độ trễ tín hiệu được rút ngắn xuống chỉ còn 20 - 40 ms, đáp ứng tốt các tác vụ thời gian thực mà không đòi hỏi quá trình kéo cáp vật lý tốn kém.

Việc cấp phép cho Starlink không chỉ hiện thực hóa định hướng của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường hợp tác công nghệ tiên tiến với Mỹ để thu hút đầu tư, mà còn đưa internet vệ tinh trở thành một phần cốt lõi của chiến lược hạ tầng số quốc gia. Sự xuất hiện của dịch vụ này đảm bảo mục tiêu kết nối toàn diện, bao trùm, đồng thời khẳng định sự chủ động của Việt Nam trong việc nắm bắt và ứng dụng các xu hướng công nghệ viễn thông tiên tiến nhất trên thế giới.