Starlink nâng tầm trải nghiệm Wi-Fi trên máy bay

Kiến Văn
Kiến Văn
25/03/2026 20:56 GMT+7

Khi nhắc đến Starlink, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các vệ tinh của công ty giúp duy trì kết nối ngay cả ở những khu vực không có sóng di động.

Thuộc sở hữu của SpaceX do tỉ phú Elon Musk sáng lập, Starlink hiện mở rộng dịch vụ của mình ra ngoài Trái đất bằng việc cung cấp Wi-Fi tốc độ cao trên máy bay, với tốc độ tải dữ liệu vượt xa so với Wi-Fi trên máy bay hiện tại.

Theo PhoneArena, các chuyên gia phân tích nhận định Starlink đang trở thành tiêu chuẩn vàng trong việc cung cấp Wi-Fi siêu tốc cho các chuyến bay. Với hơn 9.000 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), Starlink cung cấp tốc độ tải dữ liệu lên tới 350 Mbps và độ trễ chỉ dưới 99 mili giây.

Trước đây, tốc độ Wi-Fi trên máy bay chỉ đạt tối đa 10 Mbps, trong khi dịch vụ Wi-Fi 5G hiện tại của GoGo cũng chỉ đạt 80 Mbps, chậm hơn nhiều so với Starlink.

Người sáng lập Maravedis Adlane Fellah nhận định, Starlink là một yếu tố thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực Wi-Fi trên máy bay, thậm chí tương đương với "kết nối băng thông rộng tại nhà ở mức khá". Đặc biệt, độ trễ thấp của Starlink cho phép hỗ trợ các cuộc gọi video và các ứng dụng thời gian thực, điều mà các vệ tinh địa tĩnh (GEO) hiện không thể làm được.

Starlink trở thành lựa chọn ưu tiên của các hãng hàng không

Kerry Baker, nhà phân tích của Ookla, cho biết Starlink đang "nâng cao" hiệu suất Wi-Fi trên máy bay khi ngày càng nhiều hãng hàng không chuyển sang sử dụng dịch vụ này. Trước đây, chất lượng Wi-Fi trên máy bay thường chỉ tốt hơn một chút so với phòng chờ sân bay, nhưng Starlink hứa hẹn sẽ thay đổi điều đó.

Trong khi đó, United Airlines đang tích cực trang bị dịch vụ Wi-Fi của Starlink cho toàn bộ đội bay của mình, với kế hoạch nâng cấp cho khoảng 40 máy bay mỗi tháng.

Mặc dù Starlink không phải là công ty duy nhất trong lĩnh vực phủ sóng Wi-Fi trên máy bay, nhưng họ đã thu hút được nhiều khách hàng lớn như Qatar Airways, Emirates, British Airways và Virgin Atlantic. Các nhà mạng như T-Mobile và AT&T cũng tham gia vào thị trường bằng cách tài trợ Wi-Fi miễn phí cho các thành viên chương trình khách hàng thân thiết của các hãng hàng không.

Với những cải tiến vượt bậc trong dịch vụ Wi-Fi trên máy bay, Starlink đang mở ra một kỷ nguyên mới cho việc kết nối trên không, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách trong tương lai gần.

