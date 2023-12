Startup sản xuất than chì tổng hợp cho xe điện từ dăm gỗ

Theo Business Insider, startup có tên CarbonScape đã sản xuất than chì tổng hợp bằng cách đun nóng chất thải từ quá trình sản xuất gỗ, thông qua quy trình nhiệt phân để tạo ra than sinh học. Sau đó, vật liệu này được nghiền và chuyển thành dạng than chì thô mà CarbonScape cho biết là “một lựa chọn bền vững hơn”.



CarbonScape sử dụng dăm gỗ còn sót lại để sản xuất than chì AFP

CEO CarbonScape Ivan Williams chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là khử carbon trong ngành công nghiệp pin. Điều đó cũng giải quyết được một số vấn đề khác, bao gồm cả việc nội địa hóa chuỗi cung ứng”.

Việc sản xuất một chất thay thế khả thi cho than chì ngày càng quan trọng đối với các quốc gia phương Tây để thay thế cho pin LFP (lithium, sắt, phốt phát) mà nhiều xe điện đang sử dụng và tránh phụ thuộc vào nguồn chuỗi cung ứng duy nhất, tránh bất kỳ sự gián đoạn tiềm tàng nào có thể xảy ra đối với chuỗi cung ứng trong tương lai.

Một số nhà phê bình đã nghi ngờ ý tưởng của CarbonScape khi nói rằng nó đòi hỏi quá nhiều dăm gỗ và không hiệu quả về mặt chi phí như than chì. Mặc dù vậy, công ty đã nhận được khoản tài trợ 18 triệu USD từ công ty lâm sản châu Âu Stora Enso vào đầu năm nay để mở ra cơ hội cung cấp công nghệ mới cho châu Âu. Ngoài ra, nhà sản xuất pin Amperex Technology có trụ sở tại Hồng Kông cũng đã đầu tư vào công ty.

Được biết, hoạt động sản xuất xe điện ngày càng mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, việc tìm kiếm nguồn cung ứng vật liệu pin bền vững nhận được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ nhằm đáp ứng xu hướng giảm carbon mà thế giới đang hướng đến.