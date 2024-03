Steam Deck bị ‘cháy’ màn hình OLED vì hiển thị nội dung HDR

Theo TechNewsSpace, mặc dù các nhà sản xuất đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ burn-in (hiện tượng lưu ảnh) trên màn hình OLED, nhưng khả năng xảy ra hiện tượng này vẫn ở mức cao. Các blogger công nghệ cũng thường xuyên thử nghiệm một số thiết bị sử dụng loại màn hình này để kiểm tra độ bền của chúng. Lần này, các blogger trên YouTube là Wulff Den và The Phawx đã kiểm tra máy chơi game cầm tay Steam Deck OLED của Valve, được phát hành vào cuối năm ngoái và có sự khác biệt so với phiên bản gốc, đặc biệt là màn hình OLED.

Phiên bản Steam Deck OLED VALVE

Phát hiện của các blogger cho thấy rằng tình trạng lưu ảnh nhẹ trên màn hình OLED của Steam Deck có thể xảy ra sau khoảng 1.000-1.500 giờ sử dụng. Mặc dù đây chỉ bằng một nửa so với hiệu suất của màn hình OLED của Nintendo Switch, nhưng đối với người dùng thông thường thì việc burn-in màn hình có thể xuất hiện sau một thời gian sử dụng rất lâu.

Burn-in xảy ra khi các điểm ảnh được sử dụng quá nhiều và bị sạm đi theo thời gian, để lại hình ảnh của các họa tiết hiển thị thường xuyên trên màn hình. Thông thường điều này có thể xảy ra khi màn hình OLED hiển thị một hình ảnh tĩnh quá lâu. Trong quá trình thử nghiệm Steam Deck, các blogger đã cố gắng mô phỏng trường hợp xấu nhất mà nhiều người dùng có thể khó gặp phải. Tuy nhiên, công việc họ đã thực hiện có thể là nguồn thông tin quan trọng cho những người sở hữu máy chơi game cầm tay của Valve.

Trong quá trình thử nghiệm, Wulff Den đã hiển thị một hình ảnh tĩnh từ trò chơi The Legend of Zelda: Breath of the Wild trên màn hình Steam Deck với thanh màu được thêm vào ở đầu màn hình trong 1.500 giờ. Đồng thời, blogger The Phawx sử dụng một chương trình đặc biệt để kiểm tra các màu khác nhau ở chế độ SDR và HDR. Điều thú vị là khi chơi nội dung HDR với độ sáng lên đến 1000 cd/m², một hình ảnh bị burn-in xuất hiện chỉ sau 750 giờ, trong khi trong trường hợp nội dung SDR và độ sáng 600 cd/m² với hiệu ứng burn-in nhẹ đã xuất hiện sau 1500 giờ, và chỉ ảnh hưởng đến các tiểu điểm ảnh màu xanh và đỏ.

Hiện tượng burn-in trên màn hình của máy Steam Deck CHỤP MÀN HÌNH

Rất có thể nhiều người dùng Steam Deck OLED thông thường sẽ không gặp phải tình trạng burn-in màn hình nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, hiệu ứng lưu ảnh trong trường hợp người dùng chơi cùng một trò chơi trong thời gian dài có thể xảy ra sau khoảng một năm sử dụng, ngay thời điểm thời hạn bảo hành hết hạn.