Sterling tuyên bố không trở lại World Cup nếu gia đình chưa an toàn

Raheem Sterling đã bất ngờ bay về Anh trước trận đấu vòng 16 đội với Senegal. Sterling phải tức tốc bay về anh bởi gia đình của anh gồm vợ sắp cưới và các con nhỏ bị tấn công. Nhóm trộm chuyên nghiệp đã trộm cướp đồng hồ và đồ trang sức hàng hiệu trị giá 300.000 bảng Anh. Raheem Sterling được cho là cầu thủ thứ tư của CLB Chelsea bị cướp có tổ chức tấn công trong những tháng gần đây.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) ủng hộ việc Sterling quay về nhà bởi gia đình là quan trọng nhất.

Dự kiến ngôi sao của Chelsea sẽ quay lại Qatar chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Pháp lúc 2 giờ ngày 11.12, tuy nhiên anh chỉ rời gia đình khi biết chắc gia đình của anh được bảo đảm an toàn: “Không đời nào tôi đi đâu trừ khi tôi chắc chắn 100% rằng gia đình tôi được bảo đảm an toàn”, Raheem Sterling đưa ra tuyên bố.

Được biết ngôi nhà của Sterling rất độc lập và được bảo vệ an ninh khá tốt với nhiều camera gắn xung quanh. Nhưng bọn cướp vẫn có cách để vô hiệu hóa hệ thống an ninh để đột nhập vào nhà. Được biết, Paige , vợ sắp cưới của Sterling trở về London từ Qatar cùng ba đứa con nhỏ sau khi cổ vũ Raheem ở vòng bảng, thì vụ cướp xảy ra.





Gia đình Raheem đã gặp cảnh sát để làm việc về vụ cướp và điều kiện an ninh cho khu nhà của mình. Một trong những nạn nhân khác của Chelsea là hậu vệ Reece James , 22 tuổi, đã bị một băng nhóm đột kích nhắm vào nhà của anh ở Cobham , Surrey, vào tháng 9 năm 2021. Chúng đã lấy trộm két sắt chứa các huy chương Champions League, Siêu cúp Anh và Euro 2020 của anh ấy.

Hai đồng đội khác cũng đã phải chịu những vụ cướp tương tự trong những tháng gần đây, và cảnh sát hiện đang xem xét các mối liên hệ dẫn đến việc điều tra bắt giữ các băng nhóm tội phạm này.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate cho biết ông và FA đã thảo luận về các thỏa thuận an ninh với đội tuyển trước khi lên đường sang Qatar.

Một nguồn tin cho biết, Sterling đã thuê một công ty an ninh để tuần tra nhà anh ấy cả ngày lẫn đêm, và sẽ đảm bảo cho họ an toàn cho đến khi World Cup kết thúc. Tất cả đồ trang sức có giá trị đã được chuyển ra khỏi nhà đến một nơi ký gửi an toàn.