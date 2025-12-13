Sting Energy và Mercedes-AMG PETRONAS thắp sáng nhiều địa danh, đánh dấu hợp tác toàn cầu

Tại tòa nhà Saigon Marina IFC Tower, hình ảnh thương hiệu nước uống tăng lực Sting Energy và đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1 đã được tái hiện mãn nhãn trên màn hình LED, thu hút hàng nghìn lượt người chiêm ngưỡng. Công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại đã mang đến những hình ảnh đầy mạnh mẽ và giàu tính tốc độ, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng cho các khán giả TP.HCM.

Được biết, hoạt động này là bước tiếp theo trong chuỗi sự kiện quy mô châu Á nhằm đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược giữa Sting Energy và Mercedes-AMG PETRONAS F1. Cùng với Việt Nam, hoạt động này cũng được Sting Energy thực hiện tại nhiều địa danh biểu tượng ở Ấn Độ và Pakistan, thể hiện rõ nét tinh tinh thần táo bạo và mãnh liệt của màn hợp tác.

Bằng việc kết hợp công nghệ trình chiếu tiên tiến với những điểm chạm văn hóa đặc trưng tại từng địa phương, hoạt động này cũng đánh dấu bước tiến táo bạo của Sting Energy trong việc tái định nghĩa trải nghiệm thương hiệu, qua đó thu hút và gia tăng sự kết nối với công chúng.

Trước đó, Sting Energy đã chính thức công bố quan hệ hợp tác toàn cầu với đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1, dự kiến sẽ chính thức bắt đầu trong năm 2026.

Trung thành với chiến lược sử dụng âm thanh "STINGGGG" như một dấu ấn thương hiệu, Sting Energy giới thiệu thông tin về cú bắt tay với Mercedes-AMG PETRONAS F1 thông qua đoạn phim ngắn với chiếc xe đua F1 là nhân vật chính. Trong đó, tiếng gầm cao vút và mạnh mẽ của động cơ xe được xử lý để tạo nên hiệu ứng âm thanh "STINGGGG" mới lạ nhưng không kém phần quen thuộc, khéo léo truyền tải tinh thần tốc độ và năng lượng tươi trẻ.

Với cách thức truyền tải đầy sáng tạo, màn ra mắt đã để lại dấu ấn không nhỏ trên mạng xã hội, kích thích cộng đồng mạng và các nhà sáng tạo nội dung quốc tế lẫn Việt Nam tương tác, chia sẻ sự bất ngờ xen lẫn thích thú với âm thanh vừa lạ vừa quen. Trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như: ca sĩ Thanh Duy, Hoa Xù, Đức Anh Phạm, Vũ Thịnh và TikToker yêu xe Thái Hòa 88.

Sau màn ra mắt ấn tượng cùng loạt sáng kiến tạo dấu ấn mạnh mẽ, cú bắt tay giữa Sting Energy và Mercedes-AMG PETRONAS F1 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm bùng nổ cho không chỉ người yêu tốc độ mà cả khán giả đại chúng. Bằng việc khai thác các điểm chạm văn hóa tại từng thị trường và trải nghiệm đa giác quan, chiến dịch hứa hẹn mở ra một cách tiếp cận mới trong kết nối công chúng, nơi cảm xúc, năng lượng và cá tính thương hiệu được chạm tới một cách trực diện và sống động hơn bao giờ hết.

Ông Eugene Willemsen, Tổng giám đốc Điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo chia sẻ: "Với sự hợp tác giữa F1 và Sting Energy cùng các thương hiệu khác thuộc PepsiCo như Gatorade và Doritos, chúng tôi rất hân hạnh được là một phần trong văn hóa của bộ môn đua xe tốc độ cao, qua đó tiếp thêm năng lượng cho cả vận động viên lẫn người hâm mộ. Việc hợp tác cùng Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 là sự khẳng định cho cam kết chung của hai bên hướng đến hiệu suất tối ưu, tinh thần đổi mới và chất lượng vượt trội. Đây là những giá trị làm nên bản sắc của cả hai tổ chức".





