Streamer Cham Cân 5: Từ ‘Trùm AWM’ đến tay sưu tầm mô hình anime

Bên cạnh sự nghiệp game thủ, chàng trai quê Quảng Ngãi đã xây dựng một bộ sưu tập ấn tượng chỉ trong nửa năm. Bắt đầu với mô hình Zenitsu từ "Kimetsu no Yaiba", bộ sưu tập của anh hiện đã có khoảng 25 mô hình resin cao cấp, với tổng giá trị ước tính lên đến 300 triệu đồng. Anh chủ yếu tập trung vào hai bộ anime đình đám là "Kimetsu no Yaiba" và "Attack on Titan".

Hành trình sưu tầm không phải lúc nào cũng suôn sẻ, anh từng mua phải một mô hình hiếm nhưng là hàng giả với giá trị lớn, may mắn là đã có thể đổi trả. Để chia sẻ đam mê, Cham Cân 5 thường xuyên livestream mở hộp và review các mô hình mới trên một kênh YouTube riêng, kết nối với nhiều người hâm mộ có cùng sở thích.

Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, nam streamer còn ấp ủ dự định kinh doanh khi muốn mở một quán cà phê chủ đề anime trong tương lai. Đây sẽ là không gian để trưng bày bộ sưu tập tâm huyết và là nơi giao lưu cho cộng đồng fan. Từ một game thủ, Cham Cân 5 đang cho thấy hình ảnh đa chiều hơn: một nhà sưu tầm đầy tâm huyết và một người kinh doanh gắn liền với đam mê.