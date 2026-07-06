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Streamer Thùy Mỵ chia sẻ bí quyết để luôn giữ năng lượng tích cực

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Trong làng streamer, cô gái sinh ngày 9.8.1993 gốc Kiên Giang, Phạm Thì Mỵ với nickname 'Thùy Mỵ 499' là cái tên quen thuộc mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho hàng triệu bạn trẻ qua tựa game Play Together.
Streamer Thùy Mỵ chia sẻ bí quyết để luôn giữ năng lượng tích cực - Ảnh 1.

Để duy trì lịch trình làm việc dày đặc và luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ trước khán giả, Thùy Mỵ bật mí cô có những nguyên tắc riêng trong việc quản lý cuộc sống cá nhân. Bí quyết đầu tiên nằm ở chế độ sinh hoạt điều độ, việc cân bằng thời gian giữa lên sóng và nghỉ ngơi giúp cô tái tạo sức lao động hiệu quả. Bên cạnh đó, Thùy Mỵ chú trọng vào việc tập luyện thể thao nhẹ nhàng mỗi ngày để tăng cường sức bền, bởi công việc streamer đòi hỏi phải ngồi trước màn hình máy tính trong nhiều giờ liền.

Không chỉ chăm sóc thể chất, nữ streamer còn nuôi dưỡng thế giới tinh thần thông qua thói quen đọc sách và thiền định vào những khoảng lặng trong ngày. Những phút giây tĩnh tâm này giúp cô rèn luyện khả năng quản trị cảm xúc, giữ được cái đầu lạnh trước những ý kiến trái chiều của không gian mạng và luôn lan tỏa nguồn năng lượng thuần khiết nhất đến người xem. Mỵ chia sẻ rằng việc kiểm soát tốt tâm trí chính là chìa khóa để duy trì sự sáng tạo bền vững.

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