Kinh tế Doanh nghiệp

Ströman - ‘Người bạn’ đồng hành thầm lặng của triệu công trình

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
19/11/2025 09:00 GMT+7

Trong hành trình kiến tạo nên những công trình bền vững, không phải lúc nào ánh đèn cũng chiếu vào những yếu tố quan trọng nhất. Bên dưới lớp bê tông, sau những bức tường hay len lỏi qua những cánh đồng tưới tiêu, có một "người đồng hành" đang bảo vệ từng giọt nước, nâng đỡ nhịp sống đô thị, nuôi dưỡng từng thửa ruộng mùa hạn và giữ vững nền móng cho cả một cuộc sống.

Ở vai trò đó, Ströman - thương hiệu thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành - đã trở thành lựa chọn bền bỉ của hàng triệu công trình trên khắp Việt Nam.

Không ồn ào, không phô trương, Ströman âm thầm hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc sống: từ những đại đô thị hiện đại như Meyhomes Capital Phú Quốc, Galia Hà Nội, đến các khu công nghiệp, nhà máy nước, tới những vườn sầu riêng xanh mướt, ao tôm mặn mòi phù sa hay những căn nhà nhỏ nơi miền sông nước. Dù ở quy mô lớn hay nhỏ, ống nhựa Ströman đều giữ một sứ mệnh chung: giữ cho dòng nước được chảy đều - an toàn - bền bỉ, qua từng năm tháng và qua những mùa mưa.

- Ảnh 1.

Chất lượng đạt chuẩn Đức đã giúp Ströman hiện diện trong hàng triệu công trình

Chất lượng chuẩn Đức - Gốc rễ của niềm tin

Điều làm nên giá trị của Ströman không chỉ là độ bền, mà là cách thương hiệu xây dựng chất lượng từ gốc. Mỗi sản phẩm Ströman đều được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ nhập khẩu từ những "ông lớn" công nghệ Đức và châu Âu như Krauss Maffei, Battenfeld, Sica, Zeppelin - những thương hiệu nổi tiếng với độ chính xác tuyệt đối trong công nghệ đùn ép nhựa.

Hệ thống vận hành tự động hóa và giám sát bằng phần mềm hiện đại giúp kiểm soát nghiêm ngặt từng thông số: độ dày, độ đồng tâm, đường kính, áp suất. Mỗi mét ống đều được theo dõi theo thời gian thực, giảm tối đa sai lệch, tạo ra độ đồng nhất gần như tuyệt đối - yếu tố quyết định để công trình vận hành trơn tru nhiều thập kỷ.

- Ảnh 2.

Ströman được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất hiện nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư Đức và Việt Nam

Ströman cũng là một trong số ít thương hiệu Việt sử dụng 100% hạt nhựa nguyên sinh cao cấp từ Borouge (UAE), SCG (Thái Lan) và AGC (Nhật Bản). Nhờ đó, sản phẩm đạt độ tinh khiết cao, không lẫn tạp chất, an toàn cho nước sinh hoạt và thân thiện với môi trường, khác biệt hoàn toàn so với ống tái chế - điều mà mọi kỹ sư, nhà thầu và người tiêu dùng đều đặc biệt quan tâm.

Đạt chuẩn quốc tế, bền bỉ vượt thời gian

Ströman đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn DIN (Đức), ISO và TCVN, ISO 9001:2015, DIN 8077/8078, DIN 8061/8062… Những hệ thống quy chuẩn được xem là "khắt khe bậc nhất" trong ngành nhựa kỹ thuật.

Trước khi xuất xưởng, mỗi lô sản phẩm Ströman đều phải vượt qua hàng loạt bài kiểm định về thử chịu áp, thử va đập, kiểm tra kháng hóa chất, chịu nhiệt kéo dài, chống lão hóa UV… nhằm đảm bảo ống đạt tuổi thọ sử dụng lên tới 50 năm, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như vùng đất nhiễm mặn, nguồn nước có tính a xít - kiềm hay áp lực cao trong công trình công nghiệp.

Chính nhờ hệ thống quy chuẩn "nền tảng công nghệ - tiêu chuẩn - nguyên liệu" toàn diện này mà Ströman được xem như thương hiệu "tiệm cận chuẩn Đức" hiếm hoi tại Việt Nam.

Niềm tin đến từ trải nghiệm thực tế

Không chỉ đạt chuẩn trong phòng thí nghiệm, Ströman còn ghi dấu bằng sự tin tưởng lựa chọn ngoài thực tế. Ông Đỗ Minh Quân - Chủ vườn sầu riêng tại Đồng Nai chia sẻ: "Khi lắp đặt hệ thống tưới tiêu, tôi cần loại ống vừa đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và chịu được áp lực nước lớn. Ströman đáp ứng được cả ba, nên tôi rất yên tâm."

- Ảnh 3.

Ströman được đánh giá cao không chỉ từ các kỹ sư, chủ đầu tư, nhà thầu mà còn từ chính những người trực tiếp sử dụng trong đời sống

Cũng tại Đồng Nai, ông N.M Chính - chủ vườn sầu riêng khác nhận xét về tính bền bỉ của ống nguyên sinh Ströman: "Ống nhựa nguyên sinh Ströman vừa có lợi cho môi trường, lắp đặt nhanh, đầu tư một lần dùng lâu dài. Ống tái chế chỉ vài năm là phải thay, vừa tốn kém vừa gây hại."

Ở lĩnh vực hạ tầng đô thị, bà Bùi Thị Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Đồng Phú - đánh giá: "Qua quá trình sử dụng, chúng tôi nhận thấy ống Ströman có độ bền cao, dễ thi công và đảm bảo dẫn nước ổn định, an toàn."

Những đánh giá thực tế này cho thấy Ströman đã vượt xa vai trò của một vật liệu kỹ thuật đơn thuần để trở thành "đối tác tin cậy" của công trình từ nông nghiệp, công nghiệp đến hạ tầng đô thị.

Âm thầm nhưng không thể thiếu

Hệ thống đường ống tuy ẩn mình, nhưng lại chính là mạch máu của mọi công trình. Khi nước chảy êm, cuộc sống vận hành êm. Và Ströman chính là mắt xích nền tảng giúp điều đó diễn ra: đưa dòng nước vào từng căn hộ, giữ sự ổn định cho các khu đô thị, nuôi dưỡng cánh đồng mùa hạn, giảm tải chi phí bảo trì trong hàng chục năm.

- Ảnh 4.

Ströman dù ở công trình nào cũng đảm bảo hệ thống cấp thoát nước hoạt động ổn định, bền bỉ và an toàn suốt hàng chục năm

Với triết lý "Bền bỉ chất Đức - Niềm tự hào thương hiệu Việt", Ströman không chỉ sản xuất những mét ống chất lượng, mà còn góp phần đồng hành cùng tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và xây dựng cuộc sống xanh - bền vững, kiến tạo sự an tâm cho tương lai. Một lựa chọn cho hôm nay - giá trị cho hàng thập kỷ!

Tìm hiểu thêm về Ströman tại: https://stroman.vn - Hotline: 1900 6086


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
