Kho báu đến lúc này có thể nói là hit lớn nhất của (S)TRONG Trọng Hiếu, mở ra một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Bạn đã làm gì trong 10 năm qua để tìm ra "kho báu"?

Sau Vietnam Idol 2015, tôi làm nhạc theo sở thích và làm nhạc cho cái tôi của mình. Tôi thử sức với nhiều thể loại, nhiều phong cách khác nhau. Trên hành trình ấy, nhiều sản phẩm đã được mọi người đón nhận và cũng có nhiều sản phẩm không được yêu thích. Nhưng hành trình ấy thật sự cần thiết, để tôi nhận ra bản thân mình thích gì, giỏi gì.

Sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024, tôi có thêm nhiều anh em bạn bè, nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu. Cũng nhờ chương trình này và sự kết nối đó mà tôi có cơ hội hiểu hơn về văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, con người Việt Nam. Đó chính là tiền đề để tôi tự tin hơn khi làm nhạc.

Ngoài ra, hành trình 10 năm này cũng giúp tôi hiểu hơn về "Việt Nam" trong con người mình, để từ đó có thể tới gần với khán giả, làm ra những sản phẩm âm nhạc chạm tới trái tim khán giả hơn. Tôi tin mình luôn có một chỗ đứng riêng trong nền âm nhạc Việt Nam, một chỗ đứng khác biệt. Nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, tôi không thấy hối tiếc điều gì. Tôi cần 10 năm ấy với đủ trải nghiệm, đủ biến cố, đủ thăng trầm để có (S)TRONG Trọng Hiếu của hiện tại.

"Việt Nam" trong con người bạn là gì?

Ba từ đầu tiên tôi nghĩ tới là: trái tim, tình yêu và quê hương. Người ta hay nói, có hiểu thì mới có yêu. Bây giờ tôi hiểu hơn về quê hương mình nên Việt Nam trong tim tôi là tình yêu.

Có những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày mà giờ đây tôi mới hiểu hơn và tận hưởng được nó. Ví dụ tôi rất thích đi xe máy, và giờ tôi hiểu vì sao chiếc xe máy gắn bó với con người Việt Nam, và vì sao việc chở nhau trên chiếc xe máy là một điều thật lãng mạn với người Việt Nam chúng ta.

Có một khoảng thời gian hơi xuống tinh thần, tôi thường phi lên xe máy và cứ thế đi về phía mặt trời theo đúng nghĩa đen, không nhìn bản đồ, không chọn trước điểm đến, cứ thế mà đi. Thấy quán cà phê nào hay hay thì ghé vào ngồi, ngắm mọi người qua lại, nghe mọi người trò chuyện. Có khi tôi dừng lại ở một quán ăn bên đường, vừa ăn vừa nói đủ chuyện với chủ quán. Có lần tôi đi xe máy, lên phà Bình Khánh qua sông để đến Cần Giờ, chỉ để ngắm những người đánh cá.

Những khoảnh khắc ấy đã làm nên "Việt Nam" trong con người tôi.

Lớn lên ở Đức - nơi đề cao chủ nghĩa cá nhân, tự do, sự phóng khoáng; về Việt Nam, đối diện với những khuôn khổ nhất định của V-pop. 10 năm qua chắc hẳn không ít lần bạn phải đấu tranh cho cái tôi cá nhân và tìm cách để dung hòa nó trong thị trường nhạc Việt. Để trở thành ngôi sao, sự "khác biệt" là lợi thế hay rào cản?

Với tôi, bất kỳ điều gì cũng có 2 mặt song song. Trước đây có thời gian rất dài tôi băn khoăn mình thuộc về đâu giữa hai nền văn hóa. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra mình là phiên bản tốt nhất của cả hai. Sự "khác biệt" mà tôi từng lo lắng thực ra là điểm mạnh mà tôi may mắn có được.

Trong ca khúc Dare to be Different mà tôi trình diễn tại chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest 2023 của Đức và giành hạng 3 chung cuộc, tôi đưa ra thông điệp: Hãy tự tin để khác biệt, tự tin là chính mình. Tôi luôn hiểu rằng sự khác biệt có thể đôi lúc khiến chúng ta cảm thấy cô đơn. Nhưng dù có cảm thấy như vậy thì cũng không sao cả. Hãy lấy đó làm động lực để bản thân mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Và hãy nhớ là, tình yêu, sự yêu thương luôn ở xung quanh chúng ta. Hãy cứ tin vào sự khác biệt của chính mình.

Kho báu cũng là ca khúc đánh dấu sự chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ của (S)TRONG. Nếu người nghệ sĩ định nghĩa âm nhạc là chính mình, thì EP Kho báu định nghĩa gì về (S)TRONG của thời điểm 2025?

(S)TRONG của thời điểm 2025 là một (S)TRONG trầm lắng hơn, biết lắng nghe hơn và hiểu về bản thân hơn. Âm nhạc của tôi đơn thuần là con người tôi, với nhiều mặt tính cách, và mặt tính cách nào cũng phản ánh chân thực con người tôi. Trước đây tôi thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn sự sôi nổi, năng động, mạnh mẽ. Còn giờ đây, trải qua một hành trình dài, tôi đã đủ tự tin để thể hiện cả những phần bên trong sâu lắng của mình.

Nhớ lại khoảnh khắc được gặp và nhảy cho Britney Spears xem, cậu bé Trọng Hiếu 10 tuổi rụt rè ngày đó có luôn biết mình phải trở thành một ngôi sao không?

Ngay từ nhỏ tôi đã luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ hát trên sân khấu lớn trước hàng ngàn người. Tôi thường tự tổ chức "concert" trong chính phòng khách của gia đình, tôi tưởng tượng tấm thảm tròn dưới chân là sân khấu, và gia đình, bạn bè xung quanh đang xem là hàng ngàn khán giả.

Ước mơ của tôi từ nhỏ không phải trở thành một "ngôi sao", mà chỉ là được hát, được nhảy, được kết nối với thật nhiều người.

Sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha, (S)TRONG có thêm lượng lớn người hâm mộ. Với Anh trai vượt ngàn chông gai, bạn có thêm những màn trình diễn để khẳng định kỹ năng chuyên môn của mình. Với Gia đình Haha, người xem thấy một con người khác ngoài sân khấu mà họ hiếm khi được thấy. Bạn đã tìm thấy gì ở hai chương trình thực tế này?

Trong Gia đình Haha, tôi tìm thấy và cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương rất đơn thuần, sự gắn kết của mọi người với nhau và tôi cứ thế tận hưởng điều đó. Tôi yêu bầu không khí mà chương trình, ê kíp cũng như dàn nghệ sĩ đã tạo nên, yêu tình cảm mọi người dành cho nhau. Tôi xem mọi người như gia đình - và tôi là một thành viên trong đó - để tự nhiên thể hiện chính mình mà không quan tâm tới máy quay.

Trong Anh trai vượt ngàn chông gai cũng vậy, khán giả có thể thấy hành trình tôi dần mở lòng với mọi người xung quanh. Đó là hành trình cảm xúc thực sự của tôi - từ khi còn rụt rè tới khi thoải mái thể hiện bản thân và gắn kết như anh em một nhà với 32 nghệ sĩ còn lại.

(S)TRONG Trọng Hiếu trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" vào tháng 9.2025

Sau liveshow Giữa những trời sao hôm 18.10, nhiều bài đăng và bình luận trên mạng xã hội chia sẻ về việc họ ngạc nhiên với khả năng hát live ổn định xuyên suốt của (S)TRONG trong khi phải tốn rất nhiều sức cho việc vừa nhảy vừa hát liên tục, thậm chí nhảy dây, vận động mạnh trong một số tiết mục. Bạn đã tập luyện như thế nào?

Tôi không đợi tới khi có liveshow mới tập luyện. Tôi tập luyện thể lực và tập luyện giọng hát hằng ngày. Từ khi tôi còn là một cậu bé, bố đã luôn động viên, hướng dẫn tôi tập thể thao và kết hợp các hoạt động hằng ngày với việc tập hát, tập thể lực. Bố vẫn thường nói: Con hãy vừa đi bộ hoặc vừa chạy và vừa tập hát. Ngay cả những ngày mưa tuyết, bố vẫn động viên tôi đi bộ tới trường và vừa đi vừa luyện thanh như vậy.

Việc đó đã duy trì trong gần 30 năm nay và trở thành thói quen, phong cách sống của tôi. Bây giờ dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày tôi đều luyện giọng và dành thời gian để vận động cơ thể như chạy bộ, bơi, chơi thể thao.

Liveshow "Giữa những trời sao" nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả



Ngoài ra, tôi cũng rất quan tâm tới thức ăn, khẩu phần hằng ngày của mình. Tôi luôn cố gắng ăn đủ khẩu phần, đủ chất dinh dưỡng. Ví dụ, luôn ăn nhiều rau xanh, đảm bảo đủ đạm thực vật, đạm động vật, ăn trái cây, đặc biệt là uống đủ nước. Tôi thường uống 3 - 4 lít nước mỗi ngày. Nếu ngày nào hoạt động nhiều, tập thể thao, tập nhảy nhiều thì tôi có thể cung cấp nhiều nước hơn cho cơ thể.

Ngay trước khi liveshow diễn ra, tôi bị ốm khá nặng, nhưng vẫn duy trì thói quen tập luyện, chế độ ăn uống của mình, đồng thời quan tâm chăm sóc giấc ngủ hơn. May mắn là tôi kịp phục hồi để cống hiến hết mình cho liveshow.

Màn hát live kết hợp nhảy dây của (S)TRONG Trọng Hiếu và Cường Seven trong tiết mục "12h03" tại liveshow "Giữa những trời sao"

Với cường độ tập luyện như vậy, bạn làm gì để chăm sóc sức khỏe tinh thần?

Tôi đi du lịch để được tìm hiểu và làm quen với những điều mới mẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng đi du lịch một mình để có thể làm những điều tôi thích theo cách của mình.

Ngoài ra, tôi chọn gần gũi với thiên nhiên, dành thời gian để nhìn lại bản thân, các vấn đề của mình, và để thiền mỗi ngày. Tôi cũng thường có thói quen cảm ơn những điều mình thấy biết ơn trong ngày trước khi đi ngủ. Đó có thể là một chuyện, một người hoặc một khoảnh khắc nào đó đã diễn ra trong ngày.

Tôi chú trọng việc sống và tận hưởng trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Tôi trân trọng từng giây phút được làm những điều mình yêu thích, được ở bên những người mà tôi yêu thương.

Điều (S)TRONG vừa chia sẻ khiến tôi nhớ đến cuốn Hoàng tử bé mà tôi rất yêu. Có cuốn sách nào mà bạn cũng rất yêu và muốn giới thiệu đến bạn đọc Báo Thanh Niên?

Đó là cuốn The 7 Habits of Highly Effective People của tác giả Stephen Covey (tựa xuất bản tại Việt Nam là 7 thói quen hiệu quả), đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian học về âm nhạc tại Đức.

Có một câu chuyện trong đó mà tôi nhớ mãi: Trên tàu điện ngầm có một gia đình gồm người bố và 3 đứa trẻ. 3 đứa trẻ rất ồn ào, làm phiền những người xung quanh. Trong khi đó, người bố chỉ tập trung đọc sách mà không hề có ý ngăn các con lại. Ấn tượng và suy nghĩ đầu tiên của những người xung quanh là người bố vô tâm, không quan tâm tới các con và không gian chung. Nhưng thực ra khi được hỏi, người bố cho biết họ vừa trở về từ bệnh viện nơi mẹ của những đứa trẻ chỉ mới qua đời khoảng 1 giờ trước, và bản thân ông giờ đây cũng không biết phải nghĩ gì hay nói gì.

Tôi nhận ra đôi khi chúng ta thường tự cho mình quyền đánh giá hoặc phán xét người khác, nhưng hãy nhớ là mỗi người đều có một câu chuyện riêng phía sau. Cuốn sách được viết theo văn phong gần gũi, rất dễ hiểu, đồng thời mở ra cho tôi nhiều điều mới mẻ về tư duy.

Tham gia chặng Đắk Lắk của "Gia đình Haha", (S)TRONG Trọng Hiếu nhận được thêm nhiều tình cảm của khán giả

Các bài hát trong EP Kho báu nhắc nhiều về tình yêu và những điều lớn hơn cả tình yêu. Với riêng bạn, điều gì lớn hơn cả tình yêu?

EP Kho báu thực sự là một EP nhắc về tình yêu và những điều còn lớn hơn cả tình yêu. Tình yêu trong EP Kho báu không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn có tình yêu dành cho gia đình, bạn bè, cho con người nói chung. Và với tôi, điều lớn hơn cả tình yêu chính là sự kết nối giữa những trái tim, những tâm hồn, để thấu hiểu, yêu thương và gắn kết với nhau chân thành.

Trong EP vừa phát hành, có hơn 2 lần bạn nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em nhé vì đã ở bên/Để bình yên vẫn dịu dàng cất lên" (Máy bay giấy) và "Cảm ơn vì đã gặp được nhau/Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu" (Kho báu). Vậy thì chính trong khoảnh khắc này đây, bạn đang muốn cảm ơn ai, về điều gì?

Tôi muốn cảm ơn tất cả những điều đã tới với mình trong hành trình 10 năm qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người mà tôi được gặp trong cuộc đời mình. Mỗi người đều cho tôi những bài học, những trải nghiệm, những dấu ấn riêng - để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.

Thực hiện: Phương An Đồ họa: Duy Quang



