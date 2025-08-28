(S)TRONG Trọng Hiếu làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát

S)TRONG Trọng Hiếu Ảnh: NVCC

Bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2015, trong suốt 10 năm qua (S)TRONG Trọng Hiếu gây ấn tượng với hình ảnh một nghệ sĩ có giọng hát, vũ đạo và khả năng trình diễn tốt.

Sau 1 thập niên bền bỉ làm nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1992 bày tỏ niềm hạnh phúc vì cuối cùng đã nhận được thành quả xứng đáng. Ca khúc Kho báu chính thức trở thành sản phẩm đạt No.1 trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, tạo ra các trào lưu trên mạng xã hội.

Với chủ đề Giữa những trời sao, nam ca sĩ tiết lộ liveshow sẽ làm sống lại những bản hit gắn liền với tên tuổi mình như Kho báu, Em là bà nội của anh, Con đường tôi, Rise Up, Thú vị hơn vậy… Chương trình dự kiến có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi nghệ sĩ đã gắn bó và đồng hành cùng (S)TRONG Trọng Hiếu trong hành trình làm nghệ thuật 10 năm qua.

"(S)TRONG cảm thấy biết ơn khi được làm nhạc. Tôi thấy cuộc đời này đã cho tôi một đặc ân là được sống với âm nhạc, điều mà không phải ai thích cũng có thể làm được. Sự biết ơn này khiến tôi luôn giữ được lửa nghề trong suốt 10 năm qua", nam ca sĩ chia sẻ.