Vì sao Mỹ Tâm cứ làm liveshow là thắng lớn và thăng hoa rực rỡ?

Suốt hơn 25 năm hoạt động ca hát, chưa bao giờ cái tên Mỹ Tâm "hạ nhiệt", kể từ khi cô gái Đà Nẵng sinh năm 1981 vụt sáng thành ngôi sao từ những năm 2000. Từ đó đến nay, phát hành không biết bao nhiêu album, MV, ca khúc và tổ chức cả chục liveshow lớn, lúc nào Mỹ Tâm cũng được đông đảo khán giả đón nhận nồng nhiệt, gây "sốt" trên thị trường và trở thành một sự kiện đáng chú ý nhất vào thời điểm đó của đời sống showbiz Việt. Đêm nhạc My Soul 1981 diễn ra tối qua ở Hồ Tràm là một minh chứng mới nhất để thấy sức hút bền bỉ và đặc biệt của cái tên Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm trong liveshow tối 11.5.2024 THẮNG ĐẶNG

Sở dĩ Mỹ Tâm cứ làm liveshow là thắng lớn và thăng hoa rực rỡ là vì chính tính cách, con người và tài năng của Mỹ Tâm.

Về tính cách, là sự mạnh mẽ, "cháy hết mình" trong mọi công việc một khi đã quyết tâm làm và phải làm cho bằng tốt nhất mới thôi; dù giờ đây Mỹ Tâm đã bước lên "tầm cao mới" khi tự lên kế hoạch tổ chức, đạo diễn, biên tập âm nhạc cho chính các liveshow của mình.

Bên cạnh đó, con người chân thật, gần gũi, không khoảng cách, không màu mè ngay khi Mỹ Tâm đang ở trên một sân khấu lộng lẫy nhất, điều đó dễ dàng kết nối, trao truyền, cộng hưởng cảm xúc đến tất cả khán giả xem show.

Cuối cùng là tài năng thiên phú lẫn nỗ lực rèn luyện qua năm tháng của chính Mỹ Tâm. Giọng hát ngày càng chín muồi trong cảm xúc thể hiện, những bước nhảy điêu luyện hơn; và đặc biệt, chính bản lĩnh - hào quang sân khấu của một ngôi sao đích thực đã thu hút, lôi cuốn, giữ chân khán giả trong bất cứ show diễn nào mà Mỹ Tâm góp mặt. Và điều này còn nhân lên nhiều lần hơn ở những liveshow riêng do Mỹ Tâm tổ chức.

Tất cả những yếu tố nói trên không chỉ giúp chính bản thân Mỹ Tâm thăng hoa rực rỡ, mà cả khán giả - người xem trực tiếp tại liveshow cũng được "bay lên" trong cảm xúc, cùng "hòa nhịp trái tim" trước những gì Mỹ Tâm thể hiện, trình diễn. My Soul 1981 tại Hồ Tràm đêm 11.5 đã một lần nữa ghi dấu ấn thành công của Mỹ Tâm, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả, là điểm nhấn đáng nhớ trong sự nghiệp của "họa mi tóc nâu" cũng như cho nhạc Việt năm 2024.

Mỹ Tâm giao lưu cùng khán giả trước giờ diễn T.Đ

Mỹ Tâm mở màn liveshow My Soul 1981 vào lúc 18 giờ để khán giả có thể thưởng thức âm nhạc trước ánh hoàng hôn trên biển P.C.T

Với concept biển và ánh trăng, My Soul 1981 diễn ra tại một trong những bãi biển đẹp nhất ở Hồ Tràm (H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngay từ sớm, chỉ mới 14-15 giờ chiều, khán giả khắp nơi (từ cả Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh và ở nước ngoài về), đã kéo đến đông kín khu vực trước nơi tổ chức liveshow. Lần này, Mỹ Tâm muốn chương trình bắt đầu vào lúc 18 giờ (kéo dài đến hơn 22 giờ) để khán giả có thể được ngắm nhìn biển xanh cát trắng từ lúc hoàng hôn đến khi trăng lên, với một sân khấu được dựng lên trước biển, ngay sát cầu ngắm biển dài nhất Việt Nam tại địa diễn Hamptons Plaza Hồ Tràm. Sân khấu của My Soul 1981 cũng được khéo léo thiết kế với nhiều chi tiết lãng mạn trăng-sao kèm hiệu ứng đèn led..., giúp truyền tải âm nhạc một cách trọn vẹn nhất đến người xem.

Mỹ Tâm thể hiện loạt hit tại liveshow My Soul 1981 Hồ Tràm

Điểm nhấn của chương trình lần này là việc các ca khúc được phối theo phong cách mà theo Mỹ Tâm sẽ giúp khán giả cảm thấy thoải mái, "slay" khi nghe nhạc trong một không gian cực "chill" đó. Trong hơn 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm thể hiện gần 40 ca khúc.

25 bản hit cũ của Mỹ Tâm đã được ban nhạc Hoài Sa phối mới theo phong cách nhạc Bossa nova - với nghĩa là "xu hướng mới", một thể loại của sự kết hợp trữ tình giữa âm nhạc truyền thống của Brazil với giai điệu samba mềm mại, uyển chuyển và nhạc jazz Mỹ... Nhiều ca khúc cũ mà nghe như mới, giúp khán giả đắm chìm trong âm nhạc như Hát với dòng sông, Ước gì, Gởi tình yêu của em, Nhớ, Vì em tất cả, Hẹn ước từ hư vô, Tình em còn mãi, Tình yêu chưa nói, Muộn màng là từ lúc...

Mỹ Tâm thổi sáo và khiêu vũ mãn nhãn trên sân khấu

Mỹ Tâm còn lần đầu thể hiện hàng loạt ca khúc chưa từng được cô trình diễn ở bất kỳ đâu như Yesterday once more, Triệu đóa hoa hồng, Tình nhạt phai… Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, đây đều là các ca khúc mà cô thường nghe lúc còn nhỏ, nên đã quyết định mang những giai điệu đẹp và hoài niệm này đến với My Soul 1981 ở Hồ Tràm.

Mỹ Tâm lần đầu song ca cùng Jimmii Nguyễn tại liveshow biển Hồ Tràm T.Đ

Sự xuất hiện của khách mời Jimmii Nguyễn khi song ca với Mỹ Tâm đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất khác. Các ca khúc hát chung của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú như Tình như lá bay xa, Tình xưa nghĩa cũ 1; sau khi Mỹ Tâm hát riêng 2 bản Nhớ về em, Tình xưa nghĩa cũ 2… cô cho biết rất vui khi ca sĩ Jimmii Nguyễn nhận lời mời của mình và quyết định giữ kín đến phút chót để tạo ra sự bất ngờ cho khán giả, vì ít ai nghĩ rằng cả hai sẽ có màn kết hợp trên sân khấu như thế.

Trong My Soul 1981 lần này, bản hit Sau lời từ khước của Phan Mạnh Quỳnh đã được Mỹ Tâm lần đầu tiên thể hiện; và thành công, cảm xúc đến mức khán giả đòi cô hát lại lần nữa. Mỹ Tâm "chiều" ngay lập tức, hát tiếp "version" khác chỉ với tiếng piano đệm, sau bản phối đầu có đủ các nhạc cụ.

Mỹ Tâm gây sốt với đêm nhạc "siêu slay không suy": cảm xúc, bất ngờ và mãn nhãn THẮNG ĐẶNG

Trong show diễn, ca khúc với ca từ, giai điệu "siêu chữa lành" do Mỹ Tâm sáng tác mang tên Cứ vui lên đã được cô thể hiện cùng với một fan gặp phải bệnh nan y, với mong muốn truyền động lực cho khán giả này và nhiều người khác một tinh thần "chiến đấu hết mình" trước những khó khăn trong cuộc sống. Có thể nói, My Soul 1981 đã mang lại cho khán giả một đêm không thể quên với muôn vàn cảm xúc cùng âm nhạc và những câu chuyện chữa lành ấm áp...

Liveshow khép lại với liên khúc Anh chưa biết đâu, Hào quang đầy sôi động và rực rỡ sắc màu cùng màn bắn pháo hoa mãn nhãn trên biển; nhưng hơn 5.000 khán giả có mặt ở đây, sau hơn 4 tiếng xem nghe vẫn chưa muốn ra về, cứ hô vang tên Mỹ Tâm và "đòi" nữ ca sĩ hát tiếp. Mỹ Tâm liên tục cúi gập người với ánh mắt - nụ cười cảm động, bày tỏ sự biết ơn với những "tri âm" đặc biệt trong con đường âm nhạc của mình...