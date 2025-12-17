Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
17/12/2025 17:00 GMT+7

Là hình thức du lịch kết hợp học tập ngắn ngày, Study Tour Hàn Quốc tạo điều kiện để học sinh, sinh viên trải nghiệm đời sống học đường, tiếp cận văn hóa bản địa và tham gia các hoạt động khám phá.

1. Study Tour - Du lịch kết hợp học tập và trải nghiệm đời sống du học

Study Tour là hình thức du lịch kết hợp học tập ngắn ngày, gồm ba yếu tố: văn hóa - giáo dục - lối sống. Chương trình này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên có kế hoạch du học hoặc mong muốn tìm hiểu môi trường giáo dục nước ngoài. Thay vì chỉ nghe qua tư vấn hay tài liệu, các bạn sẽ có cơ hội quan sát trực tiếp nhịp sống thực tế tại nước sở tại.

Bạn Quỳnh Mai (22 tuổi) hiện đang là du học sinh Hàn Quốc đã từng tham gia Study Tour trước khi đi du học chia sẻ: "Khi đang phân vân về quyết định du học, em đã tham gia chuyến Study Tour 2 tuần tại Hàn Quốc. Chuyến đi ngắn này đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của em về văn hoá, con người và đặc biệt là nền giáo dục Hàn Quốc, giúp em tự tin và chắc chắn hơn với lựa chọn du học của mình".

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học- Ảnh 1.

Quỳnh Mai đầy hào hứng trong chuyến trải nghiệm thực tế

2. Study Tour Hàn Quốc - Bước thử đời sống du học sinh

Mục tiêu chính của chương trình Study Tour Hàn Quốc là mang đến trải nghiệm thực tế về môi trường học tập, văn hóa và đời sống tại quốc gia này. Từ những buổi học tiếng Hàn chuyên sâu tại giảng đường của các trường đại học danh tiếng cho đến cơ hội tham quan đời sống sinh viên tại khu ký túc xá, người tham gia sẽ được đắm chìm trong nhịp sống học đường đích thực tại Xứ sở Kim chi. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm văn hóa cũng được lồng ghép xuyên suốt chương trình.

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học- Ảnh 2.

Trường đại học Quốc gia Seoul - 1 trong 3 ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc

Một trong những lo ngại lớn nhất của học sinh và cả phụ huynh Việt Nam khi cân nhắc du học là sự khác biệt về phương pháp giảng dạy và môi trường sống. Vì vậy, Study Tour sẽ giúp phụ huynh lẫn học sinh trả lời câu hỏi "du học Hàn Quốc có phù hợp hay không" dựa trên những trải nghiệm thực tế

3. Điểm nổi bật của chương trình Study Tour Hàn Quốc

Các điểm đến trong chương trình Study Tour thường được chia thành bốn nhóm chính, mỗi nhóm hướng đến mục tiêu trải nghiệm khác nhau:

  • Điểm đến giáo dục - học thuật

Nhóm địa điểm này tập trung khám phá hệ thống giáo dục, khoa học và công nghệ của Hàn Quốc, với điểm đến là các trường đại học danh tiếng (Seoul National University, Korea University..) và các bảo tàng công nghệ (Samsung Innovation Museum). Đặc biệt, chương trình Study Tour còn mang đến trải nghiệm văn hóa thực tế hấp dẫn, giúp người tham gia đắm mình qua các lớp ngoại khóa vui vẻ như học Taekwondo, thực hành KPOP dance và làm các món ăn Hàn Quốc truyền thống, cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm học thuật và khám phá văn hóa.

  • Điểm đến văn hóa - lịch sử

Để hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, người tham gia còn được đến Khu phi quân sự DMZ - nơi chứng kiến lịch sử chia cắt của bán đảo Triều Tiên, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc với hàng nghìn hiện vật quý và Làng dân gian Hàn Quốc nơi bảo tồn nếp sống truyền thống.

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học- Ảnh 3.

DMZ - Khu phi quân sự nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

  • Điểm đến media - công nghệ sáng tạo

Dành cho những ai quan tâm đến công nghệ, kỹ thuật số và nghệ thuật media, các địa điểm như Digital Pavilion, các bảo tàng nghệ thuật đương đại hay tour tham quan các công ty giải trí lớn như SM, YG Entertainment mang đến góc nhìn về ngành công nghiệp văn hóa đại chúng đang phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc.

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học- Ảnh 4.

Trải nghiệm công nghệ hiện đại hàng đầu Hàn Quốc tại Digital Pavilion

  • Điểm đến giải trí - thư giãn

Bên cạnh hoạt động học tập, người tham gia còn được khám phá Hàn Quốc qua những trải nghiệm đáng nhớ: chinh phục Tháp Namsan - biểu tượng du lịch hàng đầu của Seoul hay ghé thăm Lotte World, công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới, đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng của các khu vườn chủ đề tại Everland và hàng loạt những địa điểm du lịch hấp dẫn khác đang chờ đón bạn.

Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học- Ảnh 5.

Vui chơi tại Lotte World - công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới

Để tham gia trải nghiệm chương trình Study Tour, học sinh, sinh viên có thể đăng ký qua các trường đại học hoặc đơn vị tổ chức du lịch uy tín. Hiện nay, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tích cực hỗ trợ chương trình bằng việc tài trợ 50.000 won/người cùng quà lưu niệm, giúp hành trình học tập ngắn ngày trở nên dễ tiếp cận hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu du học ngày càng gia tăng, Study Tour là bước đệm tuyệt vời giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hơn trên con đường du học đồng thời là cơ hội quý giá để các em tiếp xúc trực tiếp với nền giáo dục tiên tiến, văn hóa đặc sắc và tiến bộ công nghệ của một quốc gia phát triển hàng đầu châu Á như Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Study Tour Hàn Quốc Du học Study Tour KTO Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận