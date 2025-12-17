Study Tour Hàn Quốc - Bước đệm lý tưởng khi du học

1. Study Tour - Du lịch kết hợp học tập và trải nghiệm đời sống du học

Study Tour là hình thức du lịch kết hợp học tập ngắn ngày, gồm ba yếu tố: văn hóa - giáo dục - lối sống. Chương trình này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên có kế hoạch du học hoặc mong muốn tìm hiểu môi trường giáo dục nước ngoài. Thay vì chỉ nghe qua tư vấn hay tài liệu, các bạn sẽ có cơ hội quan sát trực tiếp nhịp sống thực tế tại nước sở tại.

Bạn Quỳnh Mai (22 tuổi) hiện đang là du học sinh Hàn Quốc đã từng tham gia Study Tour trước khi đi du học chia sẻ: "Khi đang phân vân về quyết định du học, em đã tham gia chuyến Study Tour 2 tuần tại Hàn Quốc. Chuyến đi ngắn này đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của em về văn hoá, con người và đặc biệt là nền giáo dục Hàn Quốc, giúp em tự tin và chắc chắn hơn với lựa chọn du học của mình".

Quỳnh Mai đầy hào hứng trong chuyến trải nghiệm thực tế

2. Study Tour Hàn Quốc - Bước thử đời sống du học sinh

Mục tiêu chính của chương trình Study Tour Hàn Quốc là mang đến trải nghiệm thực tế về môi trường học tập, văn hóa và đời sống tại quốc gia này. Từ những buổi học tiếng Hàn chuyên sâu tại giảng đường của các trường đại học danh tiếng cho đến cơ hội tham quan đời sống sinh viên tại khu ký túc xá, người tham gia sẽ được đắm chìm trong nhịp sống học đường đích thực tại Xứ sở Kim chi. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm văn hóa cũng được lồng ghép xuyên suốt chương trình.

Trường đại học Quốc gia Seoul - 1 trong 3 ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc

Một trong những lo ngại lớn nhất của học sinh và cả phụ huynh Việt Nam khi cân nhắc du học là sự khác biệt về phương pháp giảng dạy và môi trường sống. Vì vậy, Study Tour sẽ giúp phụ huynh lẫn học sinh trả lời câu hỏi "du học Hàn Quốc có phù hợp hay không" dựa trên những trải nghiệm thực tế

3. Điểm nổi bật của chương trình Study Tour Hàn Quốc

Các điểm đến trong chương trình Study Tour thường được chia thành bốn nhóm chính, mỗi nhóm hướng đến mục tiêu trải nghiệm khác nhau:

Điểm đến giáo dục - học thuật

Nhóm địa điểm này tập trung khám phá hệ thống giáo dục, khoa học và công nghệ của Hàn Quốc, với điểm đến là các trường đại học danh tiếng (Seoul National University, Korea University..) và các bảo tàng công nghệ (Samsung Innovation Museum). Đặc biệt, chương trình Study Tour còn mang đến trải nghiệm văn hóa thực tế hấp dẫn, giúp người tham gia đắm mình qua các lớp ngoại khóa vui vẻ như học Taekwondo, thực hành KPOP dance và làm các món ăn Hàn Quốc truyền thống, cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm học thuật và khám phá văn hóa.

Điểm đến văn hóa - lịch sử

Để hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, người tham gia còn được đến Khu phi quân sự DMZ - nơi chứng kiến lịch sử chia cắt của bán đảo Triều Tiên, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc với hàng nghìn hiện vật quý và Làng dân gian Hàn Quốc nơi bảo tồn nếp sống truyền thống.

DMZ - Khu phi quân sự nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Điểm đến media - công nghệ sáng tạo

Dành cho những ai quan tâm đến công nghệ, kỹ thuật số và nghệ thuật media, các địa điểm như Digital Pavilion, các bảo tàng nghệ thuật đương đại hay tour tham quan các công ty giải trí lớn như SM, YG Entertainment mang đến góc nhìn về ngành công nghiệp văn hóa đại chúng đang phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc.

Trải nghiệm công nghệ hiện đại hàng đầu Hàn Quốc tại Digital Pavilion

Điểm đến giải trí - thư giãn

Bên cạnh hoạt động học tập, người tham gia còn được khám phá Hàn Quốc qua những trải nghiệm đáng nhớ: chinh phục Tháp Namsan - biểu tượng du lịch hàng đầu của Seoul hay ghé thăm Lotte World, công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới, đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng của các khu vườn chủ đề tại Everland và hàng loạt những địa điểm du lịch hấp dẫn khác đang chờ đón bạn.

Vui chơi tại Lotte World - công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới

Để tham gia trải nghiệm chương trình Study Tour, học sinh, sinh viên có thể đăng ký qua các trường đại học hoặc đơn vị tổ chức du lịch uy tín. Hiện nay, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tích cực hỗ trợ chương trình bằng việc tài trợ 50.000 won/người cùng quà lưu niệm, giúp hành trình học tập ngắn ngày trở nên dễ tiếp cận hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu du học ngày càng gia tăng, Study Tour là bước đệm tuyệt vời giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hơn trên con đường du học đồng thời là cơ hội quý giá để các em tiếp xúc trực tiếp với nền giáo dục tiên tiến, văn hóa đặc sắc và tiến bộ công nghệ của một quốc gia phát triển hàng đầu châu Á như Hàn Quốc.